Я писала эту книгу полтора года. Почему так долго? Потому что сама проходила путь трудоустройства и поиска нового призвания 56-летнего человека со всеми ошибками, расстройствами и радостями — и параллельно описывала это. И вот что я в итоге поняла.

1. Мы продаем не опыт — мы продаем решение чужой проблемы. Работодатель не читает ваше резюме с мыслью «какой интересный путь». Он изучает его с одним вопросом: за кроет ли этот человек мою боль? Чем точнее вы в нее попадете — тем короче будет поиск. А боли всего четыре: демпинг, страх, стабильность, рост.

2. Нетворк важнее резюме. После 50 большинство предложений приходит через людей, а не через отклики на сайтах. Чем раньше начать системно работать с сетью контактов, тем короче будет путь к офферу. Мой, например, пришел через очень старый контакт, про который я думала: «Ну нет, этот точно не поможет». Как видите, помог.

3. Поиск работы — тоже работа. С жестким расписанием — минимум три часа в день — и таблицей результатов. Без дисциплины поиск растягивается не на месяцы, а на годы. Хотите или не хотите, настроение есть или нет — повторю: три часа каждый день.

4. Отказы — не приговор, а часть процесса. У меня их было 481. Если у вас пятый или десятый, вы только начали. Главное правило: не останавливаться и не укладываться под одеяло после каждого «нет». Смейтесь над отказа ми — мне это помогло.