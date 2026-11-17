Рынок труда лихорадит! Геополитическая нестабильность, сжатие экономики, развитие технологий — все это заставляет людей искать работу. Более того, в поиске себя (и источника заработка) все чаще оказываются люди старше 45 лет. Многие из них имеют за плечами мощную экспертизу, опыт собственного бизнеса и блестящую карьеру. Не так давно в этом положении оказалась легенда отечественного рекрутинга Алена Владимирская. Свой опыт она изложила в книге «Слишком star, чтобы работать. Как найти свое призвание после 50 и отомстить HR после 481 отказа» (выходит в издательстве «Бомбора»). С разрешения издательства приводим фрагмент книги.
Я писала эту книгу полтора года. Почему так долго? Потому что сама проходила путь трудоустройства и поиска нового призвания 56-летнего человека со всеми ошибками, расстройствами и радостями — и параллельно описывала это. И вот что я в итоге поняла.
1. Мы продаем не опыт — мы продаем решение чужой проблемы. Работодатель не читает ваше резюме с мыслью «какой интересный путь». Он изучает его с одним вопросом: за кроет ли этот человек мою боль? Чем точнее вы в нее попадете — тем короче будет поиск. А боли всего четыре: демпинг, страх, стабильность, рост.
2. Нетворк важнее резюме. После 50 большинство предложений приходит через людей, а не через отклики на сайтах. Чем раньше начать системно работать с сетью контактов, тем короче будет путь к офферу. Мой, например, пришел через очень старый контакт, про который я думала: «Ну нет, этот точно не поможет». Как видите, помог.
3. Поиск работы — тоже работа. С жестким расписанием — минимум три часа в день — и таблицей результатов. Без дисциплины поиск растягивается не на месяцы, а на годы. Хотите или не хотите, настроение есть или нет — повторю: три часа каждый день.
4. Отказы — не приговор, а часть процесса. У меня их было 481. Если у вас пятый или десятый, вы только начали. Главное правило: не останавливаться и не укладываться под одеяло после каждого «нет». Смейтесь над отказа ми — мне это помогло.
5. После 50 авторитет зарабатывается результатом, а не возрастом. Молодые коллеги не будут уважать вас за стаж. Они будут уважать вас за то, что вы делаете прямо сейчас. Это жестко, но честно. Хорошая новость: у вас есть все, чтобы этот результат давать.
6. Ваш опыт — не право учить других. Это способность видеть то, чего не видят они. «Я 30 лет в профессии, слушайте меня» — раз дражает. «Я вижу здесь риск, который вы, воз можно, не замечаете» — ценится. Одно и то же знание — совершенно разный результат.
7. Когда люди говорят о поиске призвания после 50, они часто представляют себе озарение. Будто однажды утром человек просыпается и понимает, кем хочет стать. К сожалению, так бывает редко. Новая карьера приходит через эксперименты. Не ждите момента, ког да все станет понятно. Новое будущее обычно собирается из маленьких проб, случайных знакомств, временных проектов и неожиданных возможностей. Сначала вы делаете первый шаг — понимание приходит позже.
8. Не обнуляйте себя! Самая дорогая ошибка после 50 — решить начать жизнь с чистого листа. У вас уже есть опыт, связи, репутация,понимание людей и бизнеса, а главное — опыт собственных ошибок. Новая карьера почти ни когда не строится с нуля. Она строится на фундаменте старой.
9. Ищите не новую профессию, а новую комбинацию старых навыков. Очень редко человек становится кем-то совершенно другим. Гораздо чаще новая профессия рождается на пересече нии того, что вы уже умеете, и того, что вам стало интересно сейчас.
10. В том, что вам надоело, почти всегда есть то, что вам нравится. Когда человек говорит: «Я ненавижу свою работу», обычно оказывается, что он ненавидит не все, а нечто очень конкретное. Надоели отчеты. Надоела политика. Надоело управление людьми. Надоели продажи. Но внутри профессии почти всегда остается кусочек, который по-прежнему до ставляет удовольствие. Именно он часто становится основой следующей карьеры.
11. Усталость — плохой советчик. Выгорание помогает понять, от чего вы хотите уйти. Но оно почти никогда не дает ответа, куда вам нужно идти. Поэтому не принимайте большие карьерные решения только потому, что очень устали. О том, как выползти из выгорания, можно прочитать в моей книге «Уставшие».
12. Не ищите идеальную профессию. Ее не существует. После 50 полезнее искать работу, в которой совпадают как минимум два пункта из четырех: интерес, деньги, здоровье и образ жизни. Достаточно хорошая должность почти всегда лучше идеальной мечты.
13. Смотрите не только на то, что нравится, но и на то, за что готовы платить. Любимое занятие и профессия — не одно и то же. Важно понимать, кому ваше «интересно» нужно настолько, чтобы за это платили.
14. Не конкурируйте с 25-летними на их поле. После 50 выигрывают не те, кто пытается стать моложе. Выигрывают те, кто использует преимущества возраста: опыт, устойчивость, зрелость, сеть контактов и способность видеть ситуацию целиком.
15. Не переучивайтесь раньше времени. Очень многие сначала покупают курс, получают диплом и только после начинают выяснять, нужна ли им эта профессия. Гораздо разумнее сначала проверить спрос на рынке, а уже потом инвестировать время и деньги в обучение.
16. Ищите энергию, а не только деньги. После 50 энергия становится таким же важным ресурсом, как время и деньги. Если новая деятельность приносит хороший доход, но полностью лишает вас сил, она вряд ли станет долгой историей
17. Вход в новое призвание уменьшает до ход в первый год на 20–50%. Это так называемая «плата за переход». Но за год при хорошей работе опытные профессионалы чаще всего возвращают привычный уровень заработка.
18. Новая карьера должна расширять вашу жизнь, а не сужать. Если ради новой профессии вам приходится отказываться от здоровья, близких, свободы или всего того, что для вас важно, — не делайте этого! Последствия таких решений можно выправить в 25, когда вся жизнь впереди. В 50 это намного трагичнее.
19. После 50 капиталом становятся не знания, а накопленная уникальность. Знания сегодня доступны почти всем. А вот ваш опыт прохождения кризисов, управления людьми, принятия сложных решений, ошибок и побед невозможно скопировать. Именно это чаще всего становится вашим главным конкурентным преимуществом.
20. Новое призвание редко находят. Его чаще создают. Люди любят рассказывать истории о том, как нашли свое предназначение. На самом деле чаще происходит другое. Человек делает шаг. Потом еще один. Потом еще. И только спустя время понимает, что постепенно построил для себя новую жизнь. Новое призвание обычно не ждет где-то впереди. Оно создается из множества не больших решений, которые вы принимаете ежедневно
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