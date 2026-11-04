За отмененный концерт Канье Уэста покупательница билетов отсудила компенсацию и сервисный сбор

Мировой судья в Москве частично удовлетворил иск покупательницы билетов на несостоявшиеся концерты Канье Уэста в Петербурге. С организатора выступлений, компании «Сэй Эдженси», постановили взыскать 83,4 тысячи рублей, сообщает МР7.

Из этой суммы 66 тысяч рублей составила стоимость билетов, которую организатор вернул ранее. Еще 6,6 тысячи рублей приходится на сервисный сбор, 5 тысяч рублей составила компенсация морального вреда, а 5,8 тысячи рублей назначили в качестве штрафа. Таким образом, дополнительно покупательнице полагается 17,4 тысячи рублей.

Иск к организатору концертов и билетному оператору «Интикетс» поступил в московский суд в сентябре. Суд обязал организатора выплатить деньги покупательнице, а требования к билетному оператору отклонил.

Ранее Собака.ru рассказывала о возврате билетов на отмененные концерты Канье Уэста, которые должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром Арене».

С 12 октября на сервисе Intickets открыли форму для возврата денег. Организаторы обещали рассматривать заявки в течение 3–5 дней, но предупреждали, что из-за большого числа обращений срок может увеличиться до месяца.