«Благотворительная больница» объявила сбор теплой одежды для бездомных. Куда можно сдать вещи в Петербурге?

Как сообщили⁠ в организации, в ближайшие одну-две недели пациентам планируют передать десять курток и десять пар зимней обуви. Из-за нехватки места для хранения вещей сбор ограничили небольшой партией.

В первую очередь необходимы мужские зимние куртки размеров 50–54 (L–XL) и ботинки размеров 42–48. Также принимают теплые носки и перчатки. Куртки должны быть чистыми, в хорошем состоянии, с исправными застежками. Обувь подойдет новая или бывшая в употреблении, но пригодная для зимней погоды.

Вещи можно принести в Благотворительную клинику по адресу: улица Балтийская, 36/9, вход со стороны Балтийской улицы. Сбор ведут по будням и в субботу с 10:00 до 18:00. Также одежду и обувь можно заказать на маркетплейсах с доставкой в пункты выдачи Ozon на Балтийской, 36/9, или Wildberries на Балтийской, 24. Код для получения заказа необходимо отправить администраторам клиники или по номеру +7 904 330-51-14

«Благотворительная больница» с 2018 года оказывает бесплатную медицинскую и социальную помощь бездомным людям, беженцам и людям без документов. Специалисты принимают пациентов в клинике, выезжают в приюты и оказывают помощь на улицах Петербурга.