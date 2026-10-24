Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

«Благотворительная больница» объявила сбор теплой одежды для бездомных. Куда можно сдать вещи в Петербурге?

Петербургская «Благотворительная больница» начала собирать зимнюю одежду и обувь для бездомных людей. Организации нужны теплые куртки, ботинки, носки и перчатки. Рассказываем, какие вещи принимают и куда их можно принести.

Natalia Bohren/Shutterstock

Как сообщили⁠ в организации, в ближайшие одну-две недели пациентам планируют передать десять курток и десять пар зимней обуви. Из-за нехватки места для хранения вещей сбор ограничили небольшой партией.

В первую очередь необходимы мужские зимние куртки размеров 50–54 (L–XL) и ботинки размеров 42–48. Также принимают теплые носки и перчатки. Куртки должны быть чистыми, в хорошем состоянии, с исправными застежками. Обувь подойдет новая или бывшая в употреблении, но пригодная для зимней погоды.

Вещи можно принести в Благотворительную клинику по адресу: улица Балтийская, 36/9, вход со стороны Балтийской улицы. Сбор ведут по будням и в субботу с 10:00 до 18:00. Также одежду и обувь можно заказать на маркетплейсах с доставкой в пункты выдачи Ozon на Балтийской, 36/9, или Wildberries на Балтийской, 24. Код для получения заказа необходимо отправить администраторам клиники или по номеру +7 904 330-51-14

«Благотворительная больница» с 2018 года оказывает бесплатную медицинскую и социальную помощь бездомным людям, беженцам и людям без документов. Специалисты принимают пациентов в клинике, выезжают в приюты и оказывают помощь на улицах Петербурга.

Kostikova Natalia/Shutterstock

Куда еще можно сдать теплые вещи

Одежду и обувь для бездомных людей также принимает «Ночлежка»⁠. Сейчас организации нужны куртки, утепленная обувь, термобелье, свитеры, брюки, носки и другие предметы зимнего гардероба. Вещи можно передать в пункт выдачи на Боровой улице, 112Б, с 10:00 до 22:00.

Еще один вариант – благотворительные магазины «Спасибо!». Сюда принимают чистую одежду и обувь в хорошем состоянии. Часть собранных вещей бесплатно передают нуждающимся и благотворительным организациям, другую продают, направляя часть выручки на благотворительность. Сдать одежду можно в магазины или специальные контейнеры, расположенные по всему Петербургу. Адреса пунктов приема опубликованы на сайте проекта.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: