«Ночлежка» представила новое исследование бездомности в РФ: что происходит в Петербурге? Как изменился портрет человека на улице?

Риск стать бездомным в крупных российских городах вроде Петербурга и Москвы несколько ниже, чем в сибирских регионах. Об этом говорит новое исследование благотворительной организации «Ночлежка».(проведенное совместно с проектом «Если быть точным»). Впрочем, это не значит, что ситуация улучшается, некоторые тенденции выглядят весьма тревожно, говорят благотворители.
При подготовке исследования эксперты проанализировали международный опыт, чтобы понять: какие факторы способствуют росту числа бездомных, а какие, напротив служат «страховочной сетью», удерживая человека от попадания на улицу даже в кризисной ситуации. Далее они вместе с аналитиками «Если быть точным» примерили эти факторы к российским регионам, чтобы понять, где риск бездомности выше.
Что это за факторы?
- высокий уровень бедности и неравенства;
- заметная безработица;
- высокая стоимость жилья;
- большая доля просроченных кредитов;
- заметный процент тюремного населения и детей с опытом сиротства;
- большое количество приезжих;
- острая проблема аварийности жилья;
- перенаселенность жилья;
- высокая смертность от инфекционных заболеваний (ВИЧ, туберкулез и т.д.);
- заметная проблема алкоголизма.
Оценив значимость каждого параметра и сложив их между собой эксперты, на основе получившихся вычислений присвоили регионам определенный индекс от 1 до 10. Чем выше индекс, тем больше в регионе факторов, обостряющих проблему бездомности. Острее всего ситуация выглядит в Сибири — так, возглавила антирейтинг Якутия (8,94 балла из 10 возможных), за ней идет Тыва (8,78 баллов). Петербург и Москва оказались в середине, заняв 41-е и 43-е места соответственно.
Как поясняет Собака.ru Карина Гаринова, руководитель направления распространения опыта и исследований «Ночлежки», может казаться, что бездомность начинается в больших городах, но в рейтинге рисков обе столицы в середине списка: «Там много факторов, связанных с бездомностью, но много и компенсирующих (больше работы, выше доходы и меньше аварийного жилья)».
Что происходит с бездомностью в последние годы?
Как поясняет в беседе с Собака.ru директор «Ночлежки» Данил Краморов, результаты исследования не стоит воспринимать как сигнал о том, что в Петербурге и Москве все хорошо. Просто при прочих равных риски остаться без крыши над головой у жителей мегаполисов несколько меньше.
Однако ситуация в последние году, судя по всему, обостряется и в мегаполисах (хотя ее анализ и выходит за рамки опубликованного исследования). «C 2019 года мы пережили много событий, которые повлияли в том числе и на бездомность, — говорит Краморов. — Например, в 2020 году, буквально в течение недели после объявления локдауна, мы увидели невероятный скачок запроса на помощь, причем очень простую — людям хотелось поесть, а было нечего».
Данил Краморов
Директор благотворительной организации «Ночлежка»:
«Бездомность становится лакмусовой бумажкой, на которой хорошо видны, происходящие в обществе изменения. Потому что бездомные, как и те, кто находится на краю бездомности, попадают под раздачу раньше всех».
Весной 2022 года «Ночлежка» зафиксировала «тридцатипроцентный» скачок количества обращений. Более того, отмечает Краморов, с тех пор количество обращений принципиально не уменьшилось: «люди продолжают попадать на улицу и, кажется, что их число растет», — говорит директор благотворительной организации.
«Почему я говорю "кажется", — продолжает Краморов. — На определенном этапе мы стали упираться в потолок наших ресурсов, добавили два рабочих дня. Коллеги в Москве теперь работают по субботам, чего раньше не было. Некоторые проекты в Петербурге открыты по четвергам, хотя для них это был не приемный день. То есть мы физически не можем принять больше людей, а оцениваем количество бездомных мы по количеству зарегистрированных нами обращений (объективные переписи бездомных в России не проводятся)».
Как меняется портрет бездомного?
Также, утверждают в «Ночлежке», в 2020-е изменился портрет бездомности в Москве и Петербурге. К примеру, к благотворителям стало обращаться все больше людей, которые недавно оказались на улице.
«Почему это важное изменение? — объясняет глава Краморов. — Раньше важнейшим критерием для нас был стаж бездомности. Сколько в среднем человек провел на улице до того, как обратиться за помощью или до своей смерти (последнее, увы, вероятнее). Раньше это было порядка 7 лет (для сравнения в центральной Европе — около 7–10 месяцев). В 2022 году эта цифра стала моментально снижаться, достигнув 4–5 лет».
По словам Краморова, в любой другой ситуации такое снижение было бы достижением, которое говорило бы о принципиальных подвижках в помощи бездомным. «Но мы понимаем, что причина в другом, — продолжает он. — Просто в ситуации нестабильности много новых людей стали бездомными. Скорее всего, механизм тут экономический, но точный ответ о причинах дадут лишь будущие исследования».
Наконец, изменились также причины бездомности, о которых рассказывают клиенты «Ночлежки». «Если долгие годы на первом месте был переезд из другого региона в поисках работы, — говорит собеседник редакции, — то теперь первое место занимает невозможность снимать жилье. То есть на улице оказывается больше петербуржцев и москвичей, которые уже жили в городе, но потеряли работу и не смогли найти жилье».
Данил Краморов
Директор благотворительной организации «Ночлежка»:
«Еще одна полностью пока нами не осмысленная штука. Долгие годы считалось. что детей на улице нет. Проблема беспризорности стояла в конце 1990-х и начале 2000-х, но потом государство взяло ситуацию под свой контроль. Дети перестали на улице оказываться. Сейчас мы опять слышим о все большем количестве случаев, когда дети (либо одни, либо, что чаще, с матерями) оказываются без крыши над головой. Пока я бы очень аккуратно говорил об этом, я не знаю — можно ли говорить о большой тенденции, но это явно проблема за которой стоит последить».
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