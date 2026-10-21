«Ночлежка» представила новое исследование бездомности в РФ: что происходит в Петербурге? Как изменился портрет человека на улице?

Как меняется портрет бездомного?

Также, утверждают в «Ночлежке», в 2020-е изменился портрет бездомности в Москве и Петербурге. К примеру, к благотворителям стало обращаться все больше людей, которые недавно оказались на улице.

«Почему это важное изменение? — объясняет глава Краморов. — Раньше важнейшим критерием для нас был стаж бездомности. Сколько в среднем человек провел на улице до того, как обратиться за помощью или до своей смерти (последнее, увы, вероятнее). Раньше это было порядка 7 лет (для сравнения в центральной Европе — около 7–10 месяцев). В 2022 году эта цифра стала моментально снижаться, достигнув 4–5 лет».

По словам Краморова, в любой другой ситуации такое снижение было бы достижением, которое говорило бы о принципиальных подвижках в помощи бездомным. «Но мы понимаем, что причина в другом, — продолжает он. — Просто в ситуации нестабильности много новых людей стали бездомными. Скорее всего, механизм тут экономический, но точный ответ о причинах дадут лишь будущие исследования».

Наконец, изменились также причины бездомности, о которых рассказывают клиенты «Ночлежки». «Если долгие годы на первом месте был переезд из другого региона в поисках работы, — говорит собеседник редакции, — то теперь первое место занимает невозможность снимать жилье. То есть на улице оказывается больше петербуржцев и москвичей, которые уже жили в городе, но потеряли работу и не смогли найти жилье».