Первый погибший, закрытие участка ЗСД, повреждение минимум 12 многоэтажек: что происходит в Петербурге и Ленобласти после масштабной атаки БПЛА

Что известно о разрушениях?

По информации, которую привел Александр Беглов, в Петербурге повреждены 12 многоэтажек и еще 2 частных дома. «Силы МЧС продолжают свою работу по ликвидации пожаров на территории "Петербургского нефтяного терминала", нефтебазе "Ручьи и промышленных складах в Колпинском районе», — говорится в тексте губернатора.

Около половины шестого утра появились сообщения о возгорании лечебницы Бари на 5-й линии Васильевского острова. Позднее журналисты написали о том, что жители одного из домов по проспекту Героев «проводят эту ночь на территории подземной парковки». Также сообщается о пожаре на проспекте Космонавтов, в котором пострадали два человека (связаны ли эти события с налетом неизвестно). По данным СК, возгорания произошли в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах Петербурга.

В Ленобласти также есть разрушения. Так, власти сообщают о попадании обломков БПЛА в многоквартирные дома в Гатчине и во Всеволожском районе. Кроме того, в школе в Разметелево (деревня во Всеволожском районе) выбило стекла. Учеников отправят на досрочные каникулы, пишет «Осторожно, Петербург»

Утром издание «Фонтанка» сообщило об отключениях электричества в нескольких районах города. Эту же информацию подтвердил один из собеседников Собака.ru: «практически сразу [как мы проснулись от звуков налета] произошло масштабное отключение электричества, связь не работала... электричество дали примерно в 6 утра». В Ленобласти без электричества оставались жители по меньшей мере 50 жилых домов, около 20 тысяч человек. Причиной стало повреждение подстанции в Янино.

Рано утром об атаке на свой центр обработки данных в Ленобласти сообщила компания VK. Мастаб повреждений не уточняется, в компании утверждают, что «все сервисы доступны пользователям в обычном режиме». Позднее о повреждении своего склада написала компания Ozon. «Товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины. Отменим заказы, которые не сможем привезти с других объектов. Поставки от продавцов в этом комплексе мы не принимаем, он выполняет другие задачи», — говорится в сообщении компании.