Первый погибший, закрытие участка ЗСД, повреждение минимум 12 многоэтажек: что происходит в Петербурге и Ленобласти после масштабной атаки БПЛА

В ночь на 18 октября Петербург пережил одну из самых масштабных атак БПЛА. Впервые во время налета на город и область погиб человек, еще четверо пострадали, пожары начались по меньшей мере в четырех районах города. Рассказываем, что известно к этому часу.
Что известно о налете?
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — такое уже привычное сообщение появилось в телеграм-канале губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко 18 октября в 1:29 по московскому времени.
Однако постепенно становился понятен необычный масштаб налета. Если около трех часов ночи ПВО сбило 11 беспилотников, то 3:35 сообщалось уже о 57. На 10 часов утра подтверждено уничтожение 145 БПЛА в Ленинградской области.
Всего, по данным Минобороны, в небе над страной за ночь были сбиты 1015 беспилотников.
Что известно о пострадавших?
Первоначально в 5:36 утра губернатор Петербурга Александр Беглов в своем официальном телеграм-канале писал, что жертв нет. Однако затем стали появляться новые сведения. Так, в 7:58 Александр Дрозденко написал уже о четырех пострадавших во Всеволожском районе Ленобласти. «Госпитализированы 4 человека — женщина и трое детей, все с симптомами токсического действия окиси углерода», — говорится в канале губернатора Ленобласти.
Позднее, около 14 часов, Дрозденко уточнил, что состояние пострадавшей семьи не вызывает опасений. «Пострадавшая от возгорания семья — это мама и трое детей, находятся во Всеволожской больнице, угрозы жизни нет, они надышались угарного газа. Только что разговаривал с главным врачом, состояние стабильное, и в ближайшее время их выписывают», — сообщил губернатор.
В 9:19 появилось обновление и от губернатора Петербурга: «один человек погиб, пять пострадали и находятся в больницах», — сообщил градоначальник. Позднее стало известно, что смертельное попадание произошло предположительно в Невском районе. Осколки БПЛА попали в автомобиль, в котором находился человек.
Позднее стало известно, что из пятерых госпитализированных в Петербурге четверо находятся в состоянии средней тяжести — один в тяжелом состоянии (это мужчина старше 70 лет, который попал в ожоговую реанимацию).
Алина
Жительница Красногвардейского района:
«Самое страшное — это даже не сами взрывы (хотя это тоже очень страшно), а неизвестность. Когда среди ночи просыпаешься от грохота, вокруг темно, связи нет, слышно, как что-то летит над домами, и совершенно непонятно, куда бежать, где вообще безопасно и что происходит с родственниками в других районах города».
Что известно о разрушениях?
По информации, которую привел Александр Беглов, в Петербурге повреждены 12 многоэтажек и еще 2 частных дома. «Силы МЧС продолжают свою работу по ликвидации пожаров на территории "Петербургского нефтяного терминала", нефтебазе "Ручьи и промышленных складах в Колпинском районе», — говорится в тексте губернатора.
Около половины шестого утра появились сообщения о возгорании лечебницы Бари на 5-й линии Васильевского острова. Позднее журналисты написали о том, что жители одного из домов по проспекту Героев «проводят эту ночь на территории подземной парковки». Также сообщается о пожаре на проспекте Космонавтов, в котором пострадали два человека (связаны ли эти события с налетом неизвестно). По данным СК, возгорания произошли в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах Петербурга.
В Ленобласти также есть разрушения. Так, власти сообщают о попадании обломков БПЛА в многоквартирные дома в Гатчине и во Всеволожском районе. Кроме того, в школе в Разметелево (деревня во Всеволожском районе) выбило стекла. Учеников отправят на досрочные каникулы, пишет «Осторожно, Петербург»
Утром издание «Фонтанка» сообщило об отключениях электричества в нескольких районах города. Эту же информацию подтвердил один из собеседников Собака.ru: «практически сразу [как мы проснулись от звуков налета] произошло масштабное отключение электричества, связь не работала... электричество дали примерно в 6 утра». В Ленобласти без электричества оставались жители по меньшей мере 50 жилых домов, около 20 тысяч человек. Причиной стало повреждение подстанции в Янино.
Рано утром об атаке на свой центр обработки данных в Ленобласти сообщила компания VK. Мастаб повреждений не уточняется, в компании утверждают, что «все сервисы доступны пользователям в обычном режиме». Позднее о повреждении своего склада написала компания Ozon. «Товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины. Отменим заказы, которые не сможем привезти с других объектов. Поставки от продавцов в этом комплексе мы не принимаем, он выполняет другие задачи», — говорится в сообщении компании.
Елизавета
Читательница Собака.ru:
«Ночью проснулась от громких хлопков, они постоянно шли, все время грохотало, как когда гроза очень близко. Самый мощный был около четырех утра было ощущение, что сейчас окна выбьет».
Что известно о других последствиях?
Традиционно на время налета беспилотников в Петербурге ввели ограничения на работу Пулково. Утром аэропорт начал возвращаться к стандартному режиму работы, в 10 утра были сняты все ограничения на прием и отправку самолетов. На 11 утра были задержаны более 50 рейсов, еще 26 вылетов были отменены вовсе. На запасные аэродромы ушли 13 бортов.
Также утром телеграм-канал комитета по транспорту сообщил о временном перекрытии центрального участка ЗСД от набережной Екатерингофки в северном направлении до улицы Шкиперский проток и в обратном направлении. К 15 часам движение по скоростному диаметру восстановили в полном объеме.
Кроме того, в комитете проинформировали горожан о временном изменении целого ряда маршрутов городского транспорта. Так, по объездным дорогам ездят автобусы №24, 77 и 99 в Красногвардейском районе. Из-за частичных ограничений на Ленинском проспекте и проспекте Кузнецова изменены маршруты 35-го и 48-го троллейбусов. Уже в 11:26 стало известно о корректировке маршрута автобусов №17 и 371.
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