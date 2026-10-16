«Заметил на Невском одинокую бабушку»: как блогер, собиравший на квартиру для блокадницы, оказался в центре грандиозного скандала

Всего за месяц петербургский блогер Егор Семенов стал героем, любимцем соцсетей, а затем навлек на себя обвинения в мошенничестве. В середине сентября молодой человек начал публиковать видео о Людмиле Викторовне, жительнице Блокадного Ленинграда, которую, якобы, встретил на Невском проспекте. Его видео получали сотни тысяч просмотров, с ним связывались представители крупных брендов, он даже начал сбор средств на квартиру для блокадницы. Однако затем в его постах нашли нестыковки, власти города заявили, что Людмила Викторовна владеет недвижимостью, а сам блогер, как оказалось, приходится внуком блокаднице. Как волшебная история оказалась не тем, чем казалась, и что теперь говорит сам Семенов? Коротко пересказываем суть скандала.
«Позавчера был на Невском проспекте, там рядом с апартаментами есть памятная стена [с надписью]: "При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Там стояла бабушка, стояла очень долго, минут 15 наверное. Я решил подойти, спросить: все ли в порядке. У нас завязался диалог, я это снял», — такая запись появилась 9 сентября 2026 года (на следующий день после 85-летия начала Блокады) в соцсетях петербургского блогера Егора Семенова.
На видео пожилая женщина по имени Людмила Викторовна рассказывает о том, как она с мамой пряталась от немецких бомбежек в Блокаду, как их с матерью не эвакуировали из осажденного города и о том, что очень любит мороженное (которым Егор ее тут же и угостил). Ролик набрал более полумиллиона просмотров. Через два дня молодой человек выложил в социальных сетях скрин сообщения от компании «Чистая Линия», где представитель бренда предлагал «отправить Людмиле Викторовне ее любимое угощение».
Вскоре каналы молодого человека, в которых рассказывалось о его буднях, получении льгот, ремонте машин и армейских воспоминаниях, стали полностью посвящены случайно встреченной блокаднице.
Уже 11 сентября появился ролик, где молодой человек заезжает в гости к женщине. В нем подробно рассказывалось о том, как женщина, пережившая осаду Ленинграда живет в покосившемся доме с без водопровода и канализации. В сопроводительном тексте Семенов написал о том, что даже этот дом не принадлежит Людмиле Викторовне. По словам молодого человека, участок находится в собственности у сына блокадницы, который не занимается участком. Тогда же он решил посоветоваться с пользователями: собирать ли деньги на ремонт дома, который нерадивый сын может отнять у матери или попытаться собрать деньги на новое жилье для блокадницы. Это видео набрало более 50 тысяч лайков.
Следующие ролики показывали, как Семенов водил Людмилу Викторовну в магазин, гулял с ней и даже помог ей найти первую любовь женщины: мужчину, которого та не видела более 50 лет. При этом блогер время от времени напоминал об ужасных бытовых условиях блокадницы.
Уже 14 сентября Семенов запустил сбор средств на новое жидье для своей героини, по его утверждениям за 5 часов удалось собрать почти 100 тысяч рублей. Общая сумма средств, которые пользователи пожертвовали на новый дом для Людмилы Викторовны перевалила за 700 тысяч.
Однако уже в октябре история приняла иной оборот. Некоторые пользователи заметили следы того, что видео прогулок с Людмилой Викторовной снимались в несколько дублей, хотя сюжет роликов этого не предполагалось.
Далее, администрация Калининского района сообщила журналистам телеканала 78 о том, что Людмила Викторовна действительно блокадница, но в новом жилье не нуждается, так как еще в 1973 они с мужем получили квартиру на улице Демьяна Бедного. В 2019-м это жилье продали и купили новую недвижимость на проспекте Мориса Тореза, тогда квартиру оформили на внуков женщины: Александру и Егора. В свою очередь корреспонденты «Комсомольской правды» написали, что фамилии блогера и Людмилы Викторовны совпадают.
А уже 15 октября в аккаунте Семенова появилось видео, где он признался, что блокадница его родная бабушка.
Егор Семенов
Блогер:
«Да, Людмила Викторовна является моей бабушкой... СМИ и телевидение пишут, что у Людмилы Викторовны чуть ли не две квартиры. Это неправда — никакой недвижимости в собственности у нее нет. Квартира, в которой на данный момент живет моя бабушка находится в залоге у банка и ежемесячно я плачу деньги банку и обслуживаю обременения. Если я по какой-то причине перестану платить, банк заберет эту квартиру».
По словам блогера, когда он увидел отклик людей на историю своей бабушки в соцсетях, он решил, что может «сделать самое важное для моей бабушки — подарить ей собственную квартиру». Он заявил, что все отправленные ему деньги находится на банковском вкладе и предназначены «исключительно на жилье для Людмилы Викторовны». Он пообещал вернуть деньги всем, кто «почувствует себя обманутым». государственные СМИ со ссылкой на юристов прямо пишут, что действия «молодого человека можно квалифицировать как мошенничество».
Редакция Собака.ru отправила запросы на комментарий Семенову в разных соцсетях, но к моменту публикации не получила ответа.
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