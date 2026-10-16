«Заметил на Невском одинокую бабушку»: как блогер, собиравший на квартиру для блокадницы, оказался в центре грандиозного скандала

«Позавчера был на Невском проспекте, там рядом с апартаментами есть памятная стена [с надписью]: "При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Там стояла бабушка, стояла очень долго, минут 15 наверное. Я решил подойти, спросить: все ли в порядке. У нас завязался диалог, я это снял», — такая запись появилась 9 сентября 2026 года (на следующий день после 85-летия начала Блокады) в соцсетях петербургского блогера Егора Семенова.

На видео пожилая женщина по имени Людмила Викторовна рассказывает о том, как она с мамой пряталась от немецких бомбежек в Блокаду, как их с матерью не эвакуировали из осажденного города и о том, что очень любит мороженное (которым Егор ее тут же и угостил). Ролик набрал более полумиллиона просмотров. Через два дня молодой человек выложил в социальных сетях скрин сообщения от компании «Чистая Линия», где представитель бренда предлагал «отправить Людмиле Викторовне ее любимое угощение».

Вскоре каналы молодого человека, в которых рассказывалось о его буднях, получении льгот, ремонте машин и армейских воспоминаниях, стали полностью посвящены случайно встреченной блокаднице.