Поддержать людей с ментальными особенностями и петербургский бизнес предлагают «Простые вещи»

В рамках акции партнеры «Простых вещей» выбирают в своем ассортименте товар или услугу «с особенностями» и перечисляют проекту часть выручки от их продаж. Такие позиции отмечены специальной этикеткой с летающей тарелкой — ее можно встретить в кафе, магазинах, театрах и других заведениях-участниках.

В этом году «Простые вещи» также выпустили собственную коллекцию к акции. На керамике, футболках, шарфах, открытках и свечах разместили фотографии, графику и поддерживающие фразы. В их основе — рассуждения команды о том, что значит быть «в своей тарелке».