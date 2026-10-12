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Поддержать людей с ментальными особенностями и петербургский бизнес предлагают «Простые вещи»

Ко Дню ментального здоровья, который отмечается 10 октября, инклюзивные мастерские «Простые вещи» запустили ежегодную акцию «Вещи с особенностями». До 31 октября поучаствовать в ней можно, купив шапку-голубя, выпив кофе в Комарове, съев вишневый пирог или печенье, посмотрев спектакль про Довлатова или посетив психотерапевта!

Открытка из коллекции «Простых вещей», приуроченной к акции
Пресс-служба «Простые вещи»

Открытка из коллекции «Простых вещей», приуроченной к акции

В рамках акции партнеры «Простых вещей» выбирают в своем ассортименте товар или услугу «с особенностями» и перечисляют проекту часть выручки от их продаж. Такие позиции отмечены специальной этикеткой с летающей тарелкой — ее можно встретить в кафе, магазинах, театрах и других заведениях-участниках.

В этом году «Простые вещи» также выпустили собственную коллекцию к акции. На керамике, футболках, шарфах, открытках и свечах разместили фотографии, графику и поддерживающие фразы. В их основе — рассуждения команды о том, что значит быть «в своей тарелке».

Футболка «С тобой все в порядке» из той же коллекции
Пресс-служба «Простые вещи»

Футболка «С тобой все в порядке» из той же коллекции

Шарф «Немного бережности»
Пресс-служба «Простые вещи»

Шарф «Немного бережности»

К «Вещам с особенностями» присоединились дачный клуб «Суббота», Музей сидра, «Общество чистых тарелок», кафе «Огурцы», кофейня «Рид», Невидимый театр, 47Store, Dazai, Friend Function, Gravity Project, LubiSobak, Mental Health Center и другие петербургские компании и предприятия.

«Простые вещи» появились в Петербурге в 2018 году. В их инклюзивных мастерских люди с ментальными особенностями получают возможность работать, зарабатывать и не оставаться в изоляции. Здесь делают керамическую посуду, текстиль, деревянные изделия, мебель и аксессуары. Акция «Вещи с особенностями» проходит уже седьмой год подряд.

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