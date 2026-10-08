Реабилитацию диких животных смогут поддержать жители Петербурга и Ленобласти

«Велес» оказывает животным, пострадавшим от болезней и деятельности человека, ветеринарную помощь, следит за их восстановлением, а также определяет возможность возвращения подопечных в естественную среду обитания.

Сейчас под опекой центра более 200 животных: львы, лисы, енотовидные собаки, лоси, волки и другие виды. Чтобы помочь им, петербуржцы могут купить и оставить корм в «Коробках заботы» зоомагазинов Petshop.ru. Точки сети, где есть такие боксы, можной найти в списке на сайте.

Со всеми нуждами организации можно ознакомиться на ее сайте. Сейчас среди прочих, в этом перечне есть:

сухой и влажный корм для кошек от 1 до 6 лет;

сухой корм для собак средних и крупных пород;

древесный гранулированный наполнитель для кошачьего туалета;

одноразовые впитывающие пеленки 60×90 см;

клетки-переноски с жесткими стенками и надежной фиксацией дверцы.

В создании «Велеса», расположенного в Ленобласти, участвовали сотрудники Ленинградского зоопарка. Организация работает за счет пожертвований частных лиц. Сбор корма для диких животных — это часть большого проекта регулярной помощи, которую Агропарк НАРТ и Petshop.ru договорились оказывать центру. Первый с начала сентября каждую неделю отправляет «Велесу» овощи и фрукты (около 20 тонн за первый месяц), а второй передал организации около тонны консервов и сухого корма.