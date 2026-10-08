Реабилитацию диких животных смогут поддержать жители Петербурга и Ленобласти

Горожане могут пожертвовать Российскому карантинному центру диких животных «Велес» корм и необходимые для ухода за зверями предметы. Сбор приурочен к месяцу Всемирного дня защиты животных и продлится до 31 октября.
«Велес» оказывает животным, пострадавшим от болезней и деятельности человека, ветеринарную помощь, следит за их восстановлением, а также определяет возможность возвращения подопечных в естественную среду обитания.
Сейчас под опекой центра более 200 животных: львы, лисы, енотовидные собаки, лоси, волки и другие виды. Чтобы помочь им, петербуржцы могут купить и оставить корм в «Коробках заботы» зоомагазинов Petshop.ru. Точки сети, где есть такие боксы, можной найти в списке на сайте.
Со всеми нуждами организации можно ознакомиться на ее сайте. Сейчас среди прочих, в этом перечне есть:
- сухой и влажный корм для кошек от 1 до 6 лет;
- сухой корм для собак средних и крупных пород;
- древесный гранулированный наполнитель для кошачьего туалета;
- одноразовые впитывающие пеленки 60×90 см;
- клетки-переноски с жесткими стенками и надежной фиксацией дверцы.
В создании «Велеса», расположенного в Ленобласти, участвовали сотрудники Ленинградского зоопарка. Организация работает за счет пожертвований частных лиц. Сбор корма для диких животных — это часть большого проекта регулярной помощи, которую Агропарк НАРТ и Petshop.ru договорились оказывать центру. Первый с начала сентября каждую неделю отправляет «Велесу» овощи и фрукты (около 20 тонн за первый месяц), а второй передал организации около тонны консервов и сухого корма.
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