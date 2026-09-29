Из России запретили вывозить более 1 миллиона рублей в страны ближнего зарубежья

Ограничение не действует для тех, кто покидает Россию через определенные международные аэропорты и может подтвердить происхождение денег банковскими документами. Если физлицо нарушит новые правила, сумму свыше 1 млн рублей пересечь границу изымут. Для компаний и индивидуальных предпринимателей установлен полный запрет на вывоз наличных — при нарушении у них конфискуют всю перевозимую сумму.

Ранее, с 1 апреля 2026 года, для вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС действовал другой лимит — не более эквивалента 100 тысяч долларов. Для пассажиров, выезжающих через аэропорты, предусматривалось исключение.