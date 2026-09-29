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Из России запретили вывозить более 1 миллиона рублей в страны ближнего зарубежья

Президент Владимир Путин подписал указ, который ограничивает вывоз наличных рублей из России в страны ЕАЭС — Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Без дополнительных документов вывезти можно не более 1 млн рублей.

Urban_Reporter / Shutterstock

Ограничение не действует для тех, кто покидает Россию через определенные международные аэропорты и может подтвердить происхождение денег банковскими документами. Если физлицо нарушит новые правила, сумму свыше 1 млн рублей пересечь границу изымут. Для компаний и индивидуальных предпринимателей установлен полный запрет на вывоз наличных — при нарушении у них конфискуют всю перевозимую сумму.

Ранее, с 1 апреля 2026 года, для вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС действовал другой лимит — не более эквивалента 100 тысяч долларов. Для пассажиров, выезжающих через аэропорты, предусматривалось исключение.

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