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Lotte Hotel St. Petersburg стал партнером «Антон тут рядом»

Отель размещает артистов, выступающих на музыкальном благотворительном фестивале фонда «Антон тут рядом», направленного на поддержку аутичных детей и взрослых.

Фестиваль проходит с 2015 года, в разные годы на его сцену выходили FEDUK, IOWA, ZOLOTO, «Сироткин», Минаева, Элли на маковом поле, Антоха МС и другие артисты. Традиционно все музыканты выступают на фестивале бесплатно. Средства от продажи билетов и пожертвований направляются на работу проектов фонда «Антон тут рядом»: инклюзивных мастерских, службы юридической поддержки, квартир сопровождаемого проживания и других программ, помогающих аутичным детям и взрослым, и их семьям.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля Антон тут рядом

Lotte Hotel St. Petersburg поддерживает идею создание среды, в которой внимание к индивидуальным особенностям человека становится естественной частью жизни, поэтому партнерство с «Антон тут рядом» рассматривает как практический вклад в важную социальную инициативу.

Участие крупных компаний и брендов в подобных проектах имеет особое значение. У бизнеса есть возможность не только оказывать финансовую или ресурсную поддержку благотворительным инициативам, но и делать социально значимые темы заметнее в обществе. Когда принципы инклюзивности становятся частью реальных действий компаний, они постепенно выходят за рамки отдельных социальных проектов и становятся частью повседневной культуры.

Фото предоставлено пресс-службой Lotte Hotel St. Petersburg

По словам команды Lotte Hotel St. Petersburg, «современное гостеприимство — это гораздо больше, чем высокий уровень сервиса. Это способность создавать пространство, открытое для разных людей и их потребностей. Поэтому важно поддерживать инициативы, которые способствуют развитию инклюзивной культуры, ведь ответственное отношение к особенностям других людей является естественным продолжением самой идеи гостеприимства как явления, в котором внимание к человеку начинается задолго до момента заселения и не ограничивается рамками отеля».

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