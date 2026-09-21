Lotte Hotel St. Petersburg стал партнером «Антон тут рядом»

Lotte Hotel St. Petersburg поддерживает идею создание среды, в которой внимание к индивидуальным особенностям человека становится естественной частью жизни, поэтому партнерство с «Антон тут рядом» рассматривает как практический вклад в важную социальную инициативу.

Участие крупных компаний и брендов в подобных проектах имеет особое значение. У бизнеса есть возможность не только оказывать финансовую или ресурсную поддержку благотворительным инициативам, но и делать социально значимые темы заметнее в обществе. Когда принципы инклюзивности становятся частью реальных действий компаний, они постепенно выходят за рамки отдельных социальных проектов и становятся частью повседневной культуры.