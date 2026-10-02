Прожиточный минимум в Петербурге поднимут на 1,4 тысячи рублей

Прожиточный минимум — это совокупная стоимость самых необходимых продовольственных продуктов (хлеб, овощи и фрукты, сахар, соль, чай, мясо, рыба, молоко, масло), непродовольственных товаров, а также услуг, к которым относятся ЖКХ и обязательные сборы. В каждом регионе устанавливается свой прожиточный минимум, который может отличаться от федерального. Этот показатель устанавливает нижнюю границу минимального размера оплаты труда — ежемесячной суммы, ниже которой работодатель не имеет права платить сотруднику.