Прожиточный минимум в Петербурге поднимут на 1,4 тысячи рублей

Этот показатель с 2027 года вырастет до 22 047 рублей, следует из опубликованного постановления на сайте Смольного. Сейчас документ находится на антикоррупционной экспертизе. Если его одобрят, он вступит в силу с 1 января.
Постановление также устанавливает суммы прожиточного минимума:
- для трудоспособного населения в 24 031 рубля,
- для пенсионеров в 18 960 рублей,
- для детей до 21 386 рублей.
В 2026 году прожиточный минимум на душу населения в городе составляет 20 644 руб.
Прожиточный минимум — это совокупная стоимость самых необходимых продовольственных продуктов (хлеб, овощи и фрукты, сахар, соль, чай, мясо, рыба, молоко, масло), непродовольственных товаров, а также услуг, к которым относятся ЖКХ и обязательные сборы. В каждом регионе устанавливается свой прожиточный минимум, который может отличаться от федерального. Этот показатель устанавливает нижнюю границу минимального размера оплаты труда — ежемесячной суммы, ниже которой работодатель не имеет права платить сотруднику.
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