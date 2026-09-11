Первое место в стране по количеству роботов на предприятиях занял Петербург

Программа разработана, чтобы город выполнил поручение президента, по которому страна должна увеличить к концу десятилетия плотность роботизации в промышленности до 145 роботов на 10 тысяч работников и войти в топ-25 государств по этому показателю во всем мире, пишет Поляков.

В августе Фонда развития промышленности Петербурга расширил программу «Займы для роботизации промышленных предприятий» и позволил городским заводам покупать логистических роботов местного производства за счет займа. Вместе с этим дополнительный лимит финансирования по программе увеличили со 100 до 200 млн рублей. Таким образом, предприятия должны получить больше возможностей для роботизации, а петербургские производители робототехники — дополнительный спрос на свою продукцию, отметил Поляков.