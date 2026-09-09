Хоспис в «Выборге» передали фонду «Вера»

С первых дней работы под руководством фонда здесь сохранили зарплаты и отпуска сотрудников, открыли круглосуточные посещения для близких и горячую линию, купили машину для выездной службы и привлекли трех врачей из Петербурга. Также у хосписа появился координатор фонда «Вера» — он помогает учитывать желания пациентов. Так, одному из них уже готовят поездку на рыбалку.

Федермессер учредила фонд в 2006 году и назвала его в честь своей матери — Веры Васильевны Миллионщиковой, основателя и главного врача Первого московского хосписа. Организация поддерживает хосписы в Москве и некоторых регионах России, адресно помогает семьям с неизлечимо больными детьми в регионах, а также обучает персонал хосписов, проводит конференции, семинары и курсы.