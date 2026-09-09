Хоспис в «Выборге» передали фонду «Вера»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко передал отделение паллиативной помощи, которое ранее входило в состав Выборгской ЦРБ, фонду «Вера», сообщила его основательница Нюта Федермессер. Дом милосердия города Выборг, рассчитанный на 30 коек, под руководством благотворительной организации заработал в поселке Советский.
Федермессер отметила, что это «первый случай в стране, когда регион передает действующий хоспис в благотворительную организацию». Фонд получил полностью отремонтированное здание, говорит губернатор. Мебель хоспису предоставил местный бизнес. В будущем администрация области планируют благоустроить территорию вокруг и уложить асфальт.
Нюта Федермессер
Директор фонда «Вера»
Главное, что приносит с собой фонд «Вера» — это не деньги, а смысл. Хосписные заповеди. Хотя, конечно, мы будем привлекать дополнительные деньги, будем обучать врачей и медсестер, привлечем дополнительный немедицинский персонал. Мы уже начали выезжать с визитами на дом, чего не было в выборгском районе. И начали выписывать рецепты на опиоидные анальгетики прямо у постели пациента.
С первых дней работы под руководством фонда здесь сохранили зарплаты и отпуска сотрудников, открыли круглосуточные посещения для близких и горячую линию, купили машину для выездной службы и привлекли трех врачей из Петербурга. Также у хосписа появился координатор фонда «Вера» — он помогает учитывать желания пациентов. Так, одному из них уже готовят поездку на рыбалку.
Федермессер учредила фонд в 2006 году и назвала его в честь своей матери — Веры Васильевны Миллионщиковой, основателя и главного врача Первого московского хосписа. Организация поддерживает хосписы в Москве и некоторых регионах России, адресно помогает семьям с неизлечимо больными детьми в регионах, а также обучает персонал хосписов, проводит конференции, семинары и курсы.
Комментарии (0)