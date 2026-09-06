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ООН: одобрена новая карта земного шара с более точными масштабами Африки

Инициатором выступило Того при поддержке Африканского союза.

Фото: Alexander Lukatskiy // Shutterstock

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию «Исправьте карту» (Correct the Map), которая предусматривает переход на новую карту с более реальными масштабами стран. За переход проголосовали 164 государства, включая Францию и Великобританию. Против выступили только США, еще шесть стран воздержались.

Традиционная карта, которой до сих пор пользуются в школах и атласах, была создана фламандским картографом Меркатором в 1569 году. Согласно резалюции, на ней не отражены реальные размеры Африки: континент выглядит сопоставимым с Гренландией, хотя на самом деле он в 14 раз больше.

Критики десятилетиями указывали, что такое искажение визуально преуменьшает значение и экономический потенциал целого континента, пишет The Guardian.

В издании подчеркнули, что поверхность шара невозможно точно перенести на плоскость, и любая карта — это компромисс. Но в проекции Меркатора территории у экватора уменьшены, а регионы у полюсов, наоборот, увеличены. Теперь этот перекос обещают устранить.

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