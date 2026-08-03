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Роботы помогли сэкономить петербургским чиновникам миллион человеко-часов

С 2022 года в Петербургском информационно-аналитическом центре (СПб ИАЦ) создали более 150 программных роботов на российской платформе Robin. Сегодня они помогают районным администрациям и учреждениям соцзащиты выполнять рутинные задачи, сообщили в Комитете по информатизации и связи (КИС). В ведомстве говорят, что «цифровые помощники» уже сэкономили около миллиона человеко-часов, освободив сотрудников для работы, где необходимо участие человека.

Panya7 / Shutterstock

Роботы проверяют документы, собирают данные и помогают оформлять государственные услуги. Первым такого цифрового помощника внедрили в отделе соцзащиты Адмиралтейского района, а сейчас его тестируют уже в девяти районах города. Программа собирает необходимые сведения из государственных информационных систем для назначения мер поддержки малообеспеченным семьям, после чего сотрудники проверяют полученные данные. Благодаря этому срок оказания услуги удалось сократить с десяти до трех дней, отмечают в КИС.

Для заполнения отчетности соцработники также используют программного робота в мессенджере «Макс». По данным Смольного, заполнение документов стало происходить в четыре раза быстрее: внесение информации об оказанных услугах через чат-бот занимает не более 15 секунд. Сейчас сервис работает в пяти районах Петербурга.

Еще один программный робот используют жилищные отделы 17 районных администраций. Он автоматически готовит запросы в Росреестр. Как сообщают в комитете, в 2025 году это помогло продвинуть очередь на улучшение жилищных условий более чем для 14 тысяч семей.

Это не единственный пример использования программных роботов в городской системе управления. Так, с 2023 года робот «Геннадий», которому помогает нейросеть «Вера», для кадрового отдела Смольного собирает анкеты кандидатов, передает их нейросети, получает результаты проверки и сохраняет данные в базе.

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