«Я в порядке!» — теперь с иронией: Unicode утвердил эмодзи треснувшего лица

Накануне Всемирного дня эмодзи Unicode показала девять новых символов.

В обновленный набор 18.0 войдут: «Растрескавшееся лицо», бабочка-монарх, соленый огурец, сачок с ручкой, метеор, ластик, маяк, а также две руки с большими пальцами, указывающими влево и вправо.

Больше всего внимания привлекло эмодзи «растрескавшееся лицо» — улыбающийся смайлик, который буквально рассыпается на части, показывая, что за фальшивой улыбкой скрывается боль.