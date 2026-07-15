«Я в порядке!» — теперь с иронией: Unicode утвердил эмодзи треснувшего лица

В интернете его уже прозвали «самым точным символом нашего времени».
Накануне Всемирного дня эмодзи Unicode показала девять новых символов.
В обновленный набор 18.0 войдут: «Растрескавшееся лицо», бабочка-монарх, соленый огурец, сачок с ручкой, метеор, ластик, маяк, а также две руки с большими пальцами, указывающими влево и вправо.
Больше всего внимания привлекло эмодзи «растрескавшееся лицо» — улыбающийся смайлик, который буквально рассыпается на части, показывая, что за фальшивой улыбкой скрывается боль.
В официальном описании Unicode говорится: «Иногда "Я в порядке!" означает "Я очень не в порядке!". Этот эмодзи выходит за рамки стандартных эмоций. Используйте его, когда ваш тщательно продуманный фасад треснул, но вы улыбаетесь сквозь осколки».
Новые эмодзи появятся на смартфонах и компьютерах весной 2027 года, рассказали в блоге консорциума.
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