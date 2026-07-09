Меньше денег во вкладах стали хранить петербуржцы

По данным регулятора, на 1 июня объем рублевых вкладов петербуржцев (без учета валютных средств и эскроу-счетов) составил 5,278 трлн рублей. За год эта сумма выросла на 22,5%, однако темпы прироста заметно снизились. Для сравнения: годом ранее показатель увеличивался почти на 30%.

Май стал первым месяцем с начала года, когда банковские накопления жителей города сократились — на 6,8 млрд рублей. До этого вклады только росли: в феврале они увеличились на 134,3 млрд рублей, в марте — еще на 13,7 млрд, а в апреле — на 50,4 млрд рублей. Для сравнения, в мае 2025 года петербуржцы, наоборот, пополнили свои счета более чем на 63 млрд рублей.

Падение интереса к сбережениям связывают со снижением доходности вкладов. Банки постепенно уменьшают ставки вкладов вслед за ключевой ставкой Центробанка. Так, в апреле средняя ставка по вкладам сроком до года в Северо-Западном федеральном округе составляла 13,24% — почти на шесть процентных пунктов ниже, чем год назад. По долгосрочным вкладам снижение оказалось еще заметнее: средняя ставка опустилась до 12,83%, потеряв за год почти семь процентных пунктов.