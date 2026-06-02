В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 2035 года

Сейчас специальный налоговый режим для самозанятых действует в качестве эксперимента, который завершится после 31 декабря 2028 года. Продлить его предлагает первый замглавы фракции СР в Госдуме Дмитрий Гусев. Свое обращение депутат направил главе российского правительства Михаилу Мишустину, сообщает RTVI.
Кроме продления режима самозанятости, Гусев предложил повысить лимит дохода самозанятых с 2,4 млн до 3 млн рублей в год и предусмотреть его ежегодную индексацию. Действующий лимит уже не всегда соответствует реальности и мешает специалистам адаптироваться к новым экономическим условиям, считает законодатель.
«Цены растут, расходы растут, многие самозанятые работают добросовестно и легально, но могут просто упереться в потолок дохода и быть вынуждены выходить из удобного режима не потому, что стали крупным бизнесом, а потому что изменились экономические условия», — пишет депутат.
Так как действующий эксперимент по налогу завершится через два года, продление режима самозанятости поможет бизнесу строить долгосрочные планы, уверен парламентарий. «<...> Людям важно понимать, что будет дальше. Нельзя строить работу, брать заказы, покупать оборудование, развивать свое дело, когда горизонт планирования ограничен несколькими годами», — объясняет Гусев.
Впервые самозанятость появилась в российском законе в 2017 году — тогда в их число вошли сиделки, репетиторы и уборщики. В 2019 году в качестве эксперимента такой налоговый режим ввели в Петербурге, Москве, Татарстане и Калужской области, а затем он распространился на всю Россию.
Доход самозанятого не может превышать 2,4 млн рублей. При работе с физлицом он уплачивает налог в 4%, при сотрудничестве с юрлицом — 6%. С этого года самозанятые также могут добровольно платить страховые взносы в Социальный фонд, чтобы иметь оплачиваемый больничный.
Осенью прошлого года Совет Федерации рекомендовал правительству завершить налоговый эксперимент на два года раньше запланированного срока. Отмена самозанятости может коснуться более 1,03 миллиона петербуржцев — столько специалистов, использующих этот налоговый режим, к началу февраля 2026 года Комитет по промышленной политике насчитал в городе.
