В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 2035 года

Кроме продления режима самозанятости, Гусев предложил повысить лимит дохода самозанятых с 2,4 млн до 3 млн рублей в год и предусмотреть его ежегодную индексацию. Действующий лимит уже не всегда соответствует реальности и мешает специалистам адаптироваться к новым экономическим условиям, считает законодатель.

«Цены растут, расходы растут, многие самозанятые работают добросовестно и легально, но могут просто упереться в потолок дохода и быть вынуждены выходить из удобного режима не потому, что стали крупным бизнесом, а потому что изменились экономические условия», — пишет депутат.

Так как действующий эксперимент по налогу завершится через два года, продление режима самозанятости поможет бизнесу строить долгосрочные планы, уверен парламентарий. «<...> Людям важно понимать, что будет дальше. Нельзя строить работу, брать заказы, покупать оборудование, развивать свое дело, когда горизонт планирования ограничен несколькими годами», — объясняет Гусев.