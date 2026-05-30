В Репино запустили благотворительный абонемент на занятия серфингом ко дню защиты детей

Рассказываем, как совместить серфинг и благотворительность!
Компания «Вода и Серф» — самая большая искусственная волна океанического типа в России, которая находится в поселке Репино под Петербургом — выпустила абонемент на 10 занятий под названием «Перспективная волна».
Он будет в продаже до конца июня, и 1000 рублей с каждого сертификата перечислят на поддержку детей с тяжелой инвалидностью.
директор по связям с общественностью благотворительной организации «Перспективы»
«1000 рублей с абонемента — это конкретное время жизни ребенка с инвалидностью, которое он проведет с радостью и пользой: несколько часов занятий в мастерских или прогулка по городу с кураторами и волонтерами. И, конечно, очень здорово, что активные молодые люди, которые раньше, возможно, никогда не сталкивались с темой тяжелой инвалидностью, получат информацию о наших подопечных и о том, как можно помогать».
Также в Международный день защиты детей, 1 июня, благотворительная организация «Перспективы» проведет открытый праздник в ДСО «Вместе» (бывший Детский дом-интернат № 4 в Павловске).
С 10:00 до 13:00 у 4-го корпуса будет работать волшебный парк с воздушными змеями, клоунами, мороженым, угощениями и живой музыкой. Прийти может любой желающий, рассказали в пресс-службе организации.
«Перспективы» уже 30 лет поддерживают детей и взрослых с тяжелыми нарушениями развития в интернатах, квартирах сопровождаемого проживания и семьях. Работа организации началась в 1996 году в павловском интернате.
