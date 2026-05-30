Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В Репино запустили благотворительный абонемент на занятия серфингом ко дню защиты детей

Рассказываем, как совместить серфинг и благотворительность!

Фото предоставлены Собака.ru Фото компанией «Вода и серф»

Компания «Вода и Серф» — самая большая искусственная волна океанического типа в России, которая находится в поселке Репино под Петербургом — выпустила абонемент на 10 занятий под названием «Перспективная волна».

Он будет в продаже до конца июня, и 1000 рублей с каждого сертификата перечислят на поддержку детей с тяжелой инвалидностью.

Евгения Соколовская

директор по связям с общественностью благотворительной организации «Перспективы»

«1000 рублей с абонемента — это конкретное время жизни ребенка с инвалидностью, которое он проведет с радостью и пользой: несколько часов занятий в мастерских или прогулка по городу с кураторами и волонтерами. И, конечно, очень здорово, что активные молодые люди, которые раньше, возможно, никогда не сталкивались с темой тяжелой инвалидностью, получат информацию о наших подопечных и о том, как можно помогать».

Также в Международный день защиты детей, 1 июня, благотворительная организация «Перспективы» проведет открытый праздник в ДСО «Вместе» (бывший Детский дом-интернат № 4 в Павловске).

С 10:00 до 13:00 у 4-го корпуса будет работать волшебный парк с воздушными змеями, клоунами, мороженым, угощениями и живой музыкой. Прийти может любой желающий, рассказали в пресс-службе организации.

Фото предоставлено Собака.ru Благотворительной организацией «Перспективы»

«Перспективы» уже 30 лет поддерживают детей и взрослых с тяжелыми нарушениями развития в интернатах, квартирах сопровождаемого проживания и семьях. Работа организации началась в 1996 году в павловском интернате.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: