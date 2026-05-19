Продажи винила взлетели за последний год в Петербурге

Мода на ретроносители держится в городе уже несколько лет. Это подтверждают и аналитики Wildberries: с января по апрель 2026 года продажи виниловых пластинок выросли примерно на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года — как по выручке, так и по количеству покупок. При этом средняя цена пластинки почти не изменилась и составляет около 3,4 тысячи рублей.

Рост был заметен и годом ранее. Тогда продажи винила увеличились на 60% в штуках и на 52% в денежном выражении по сравнению с 2024 годом.

Вместе с пластинками растет спрос и на проигрыватели. За первые месяцы этого года их продажи на маркетплейсе выросли на 91% в количественном выражении и на 75% по обороту.

Любопытно, что интерес к винилу растет на фоне тренда на «аналоговую жизнь» — люди стараются меньше времени проводить перед экранами и вместо умных гаджетов все чаще выбирают бумажные книги и журналы, пленочные фотоаппараты, MP3- и кассетные плееры. Популярность традиционных носителей многие связывают с желанием ограничить влияние цифровой среды на повседневную жизнь.

В случае с музыкой есть и другая причина: часть слушателей объясняют покупку винтажных проигрывателей ограничениями на стриминговых платформах — кассеты, диски и пластинки дают возможность насладиться творчеством исполнителей без цензуры.