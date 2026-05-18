Уйти на завод ради высоких зарплат готовы около половины петербуржцев

Согласно опросу, 45% респондентов могут рассматривать такой вариант именно ради более высокой зарплаты и профессиональных перспектив. Еще 29% признались, что хотели бы получать доход от того, что раньше было просто увлечением. Для 22% рабочая профессия может стать шансом уйти с нынешней работы, которая перестала устраивать.

При этом 21% петербуржцев готовы освоить рабочую специальность как дополнительный источник заработка. Еще по 20% опрошенных считают такие профессии хорошим вариантом для расширения возможностей трудоустройства и более надежным способом пережить экономические трудности. Около 17% видят в этом способ самореализации, а 8% уверены, что подобные навыки пригодятся и в обычной жизни.

Среди рабочих профессий, которые жители города рассматривают чаще всего, лидируют кондитер и пекарь — их выбрали 12% участников опроса. На втором месте оказалась профессия швеи — 11%. Еще по 9% готовы попробовать себя сварщиками или электриками. Профессии повара, плотника и оператора конвейера заинтересовали по 8% респондентов.

Чуть менее популярными оказались специальности механика, монтажника, печатника и кузнеца — по 7%. По 6% участников опроса рассматривают работу автомеханика, наладчика, машиниста или слесаря. Реже петербуржцы выбирают профессии сантехника, крановщика и авторемонтника — по 4%, а тракториста, токаря и фрезеровщика — по 3%. Работать каменщиком, плиточником или автомаляром готовы по 2% опрошенных.

Как отметила директор hh.ru по Северо-Западу Юлия Сахарова, мужчины заметно чаще женщин готовы перейти в рабочие профессии. Так, 36% мужчин допускают смену сферы при гарантированном трудоустройстве, среди женщин таких оказалось 24%. Возможность бесплатно получить новую специальность важна для 32% мужчин и 23% женщин. Кроме того, 26% мужчин готовы рассматривать рабочую профессию как запасной вариант при потере работы, среди женщин этот показатель составил 23%.