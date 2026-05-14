Забег в поддержку фонда «Антон тут рядом» пройдет 24 мая

Ежегодное благотворительное событие «Забег тут рядом» состоится в Приморском парке Победы и впервые пройдет в 2 старта — в 12:00 и 15:00.
Забег доступен бегунам с разным опытом и уровнем подготовки. Его участники смогут выбрать дистанцию 1, 3 или 5 километров. Перед стартами пройдут групповые разминки в 11:30 и в 14:30. На дистанции не будет хронометража, распределения по кластерам, победителей и проигравших — только победители, подчеркивает пресс-служба фонда. Забег также будет доступен для людей с инвалидностью и их близких. На площадке будет работать команда доступности, владеющая русским жестовым языком (РЖЯ).
Билеты на первый старт уже закончились, но зарегистрироваться на второй еще можно. Забег полностью благотворительный: все собранные средства будут направлены на работу проектов поддержки детей и взрослых с аутизмом.
Уже 10 лет беговым партнером фонда выступает школа I Love Supersport. При регистрации бегуны получат стартовый пакет с подарками от фонда и партнеров, а собаки-участники — набор от «Шарик Дог». На финише каждого бегуна наградят медалью с цитатой Антона Харитонова, студента фонда: «Люди бегают».
В 2025 году амбассадором забега стала актриса Елизавета Боярская — она пробежала дистанцию вместе со студентом фонда Андреем Цырцановым. В этом году к старту присоединится Кирилл Сычев, врач-психиатр, блогер и друг фонда.
Елена Фильберт
Исполнительный директор фонда «Антон тут рядом»
В два раза больше бегунов, в два раза больше медалей, в два раза больше помощи программам для людей с аутизмом. В этом году мы решились на смелый шаг: впервые провести сразу два старта, чтобы вместить всех желающих и собрать средства на работу фонда. Это день, когда вместе собираются профессиональные бегуны и те, кто еще никогда не бегал, корпоративные команды и семьи, мамы с колясками и дети, студенты фонда и их родители.
В 2025 году благодаря «Забегу тут рядом» фонд собрал 1 893 954 рубля на работу проектов поддержки аутичных взрослых. В забеге приняли участие 1200 бегунов, 20 собак и 27 корпоративных команд.
