Забег в поддержку фонда «Антон тут рядом» пройдет 24 мая

Забег доступен бегунам с разным опытом и уровнем подготовки. Его участники смогут выбрать дистанцию 1, 3 или 5 километров. Перед стартами пройдут групповые разминки в 11:30 и в 14:30. На дистанции не будет хронометража, распределения по кластерам, победителей и проигравших — только победители, подчеркивает пресс-служба фонда. Забег также будет доступен для людей с инвалидностью и их близких. На площадке будет работать команда доступности, владеющая русским жестовым языком (РЖЯ).

Билеты на первый старт уже закончились, но зарегистрироваться на второй еще можно. Забег полностью благотворительный: все собранные средства будут направлены на работу проектов поддержки детей и взрослых с аутизмом.

Уже 10 лет беговым партнером фонда выступает школа I Love Supersport. При регистрации бегуны получат стартовый пакет с подарками от фонда и партнеров, а собаки-участники — набор от «Шарик Дог». На финише каждого бегуна наградят медалью с цитатой Антона Харитонова, студента фонда: «Люди бегают».

В 2025 году амбассадором забега стала актриса Елизавета Боярская — она пробежала дистанцию вместе со студентом фонда Андреем Цырцановым. В этом году к старту присоединится Кирилл Сычев, врач-психиатр, блогер и друг фонда.