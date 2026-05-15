Брак становится роскошью, доступной только богатым и образованным? Ученые говорят, что так и происходит. И это будет иметь последствия!

Как это работает?

Жанна Чернова: Социологи называют этот механизм брачной ассортативностью. Грубо говоря, это тенденция выбирать похожего на тебя партнера. То есть человека с аналогичным уровнем образования и дохода.

И тут возникает важный нюанс: образованные женщины (а их теперь больше, чем образованных мужчин), столкнувшись с дефицитом образованных мужчин на брачном рынке, адаптировались, они стали чаще вступать в брак с мужчинами, у которых ниже уровень образования, но они хорошо зарабатывают.

Это не просто рассуждения. Исследование 2016 года показывает, что доля мужчин, которые не имеют университетского диплома, хорошо зарабатывают и женятся на образованных девушках, стремительно растет в последние полвека.

Это осложняет выбор партнера женщинам с более низким уровнем образования. Экономически успешные мужчины без диплома «уходят» к образованным партнершам, а оставшиеся варианты оказываются экономически непривлекательными.