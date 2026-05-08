Услуги в ветклиниках Петербурга подорожали на 14%, а стоимость препаратов для животных выросла на четверть

Средний чек на ветеринарные услуги и приемы в городских клиниках по итогам первых трех месяцев 2026 года вырос, хотя количество приобретаемых в ветклиниках услуг сократилось на 9%. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитический сервис «Чек Индекс».

В первом квартале этого года средний чек на услуги в ветклиниках составил 4,9 тыс. рублей. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тенденция прослеживается и в масштабах страны: в среднем по России чек на ветеринарные услуги достиг 3913 рублей, что на 15% выше прошлогоднего уровня.

Одновременно продолжается рост цен на ветеринарные препараты. Как сообщил «Деловому Петербургу» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, в первом квартале 2026 года средняя стоимость одной проданной таблетки составила 193 рубля — это на 12% больше, чем годом ранее. Средний чек на покупку ветеринарных препаратов вырос сразу на 25%, то есть до 1002 рублей. При этом количество чеков сократилось почти на 12%.

Эксперты связывают рост оборота в отрасли прежде всего с инфляцией. В «Чек Индексе» отмечают, что стоимость услуг увеличивается вслед за ростом расходов клиник на персонал, аренду помещений, оборудование и другие операционные затраты.

