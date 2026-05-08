«Едем, а на проводах части человеческих тел»: гимнастка Тамара Манина — о блокаде, олимпийском золоте и безграничной любви к Петербургу

Двукратная олимпийская чемпионка провела в Ленинграде первую блокадную осень. Далее целая одиссея: Ташкент, Беломорск и снова дом детства на Лиговском проспекте. Начав с секции во Дворце пионеров, к 18 годам попала в сборную СССР по спортивной гимнастике, в составе которой завоевала шесть наград на двух олимпиадах.
Вы потомственная петербурженка, но родились в Петрозаводске. Как так вышло?
Да, я питерская как минимум в третьем поколении. Прадед приехал в Петербург из Ярославля, а оба моих деда и одна бабушка родились уже здесь — и очень этим гордились. Отец был начальником отдела труда и зарплаты на железной дороге, и из-за его работы наша семья оказалась в Карелии.
В Ленинград мы вернулись в 1937-м. Жили в Перцовском доме — красивом здании в стиле модерн недалеко от Московского вокзала. До революции там были учреждения Министерства путей сообщения, а в советское время в нем давали жилье железнодорожникам.
Помните день, когда началась война?
Да! На следующий день мама и папа собирались ехать в отпуск, в Крым, но тут уже было не до отпуска. Мои родители были из больших семей, многих родственников сразу призвали на фронт. Помню, как мама говорила про своего брата: вот, Васька, такой молодой, а погиб прямо в первые дни войны. В городе все очень тревожились, но я не очень понимала, о чем говорят взрослые, мне ведь было только семь лет.
Мы, дети, всё бегали да прыгали. И даже не подозревали, что буквально через несколько месяцев Ленинград будет голодать. Был даже в начале войны случай, когда я в прямом смысле разбрасывалась печеньем… Отец принес откуда-то кулек печенюшек, а я решила скинуть несколько друзьям во дворе с нашего второго этажа, пока никого не было дома. Хотела как лучше, а мама потом мне сказала: «Ты что такое делаешь? Мне соседи говорят, что ты печеньем из окон кидаешься!»
Каким вы помните то время?
Нас эвакуировали осенью 1941-го, поэтому самый сложный период мы не застали. Но я хорошо помню, как горели Бадаевские склады. Это была трагедия — в самом начале блокады, в сентябре, во время бомбежки практически полностью были уничтожены тысячи тонн муки и сахара, основной запас продовольствия в Ленинграде. Потом еще говорили, что как раз из-за этого в блокаду был такой сильный голод.
Современный вид на дом Перцова
Вас отправили в Ташкент, где в войну оказались многие — Чуковский, Ахматова. Как вам там жилось?
Хорошо, в Узбекистане любили ленинградцев. Нас поселили в доме с местными жителями, в отдельной части. Мама работала на уборке помидоров и постоянно что-то из наших вещей продавала. Вообще в Ташкент эвакуировали семьи всего управления Октябрьской железной дороги — с нами в поезде ехали почти все соседи по Перцовскому дому. В дороге была страшная бомбежка, мы еле-еле проскочили — немцы попали снарядами в другой состав. У меня перед глазами картинка: едем, а на проводах части человеческих тел. Не знаю, воспоминание это или уже воображение.
В 1942-м вы вернулись в Карелию и оказались совсем близко к фронту. Почему?
Приехали к отцу. Его снова отправили в Петрозаводск, в управление Кировской железной дороги — она стала важнейшей прифронтовой магистралью, соединяла всю страну с Мурманском. Из Ташкента мы ехали в теплушке с сушеными овощами для голодающих. А следующие два года кочевали по Карельской Республике: Беломорск, Кандалакша—жили прямо в вагонах. Из этого времени в памяти только обрывки, но помню, что где бы я ни была, думала только о Ленинграде! Поэтому, когда мы вернулись, радость была непередаваемая. Заселили нас обратно в Перцовский дом, и оттуда же в 1945 году мы с ребятами ходили смотреть салют Победы на Дворцовую.
Каково было после войны в Ленинграде?
Было непросто, особенно учитывая, что родители развелись, а еда до 1947-го все еще была по карточкам. Мама работала телефонисткой, возвращалась поздно вечером и приносила хлеб в таких квадратных буханках. Бывало, целый день ни- чего не ешь, корочки ждешь как праздника.
Меня сразу записали в третий класс — просто по возрасту, хотя в эвакуации я толком не училась. В школе нам сказали записаться еще и во Дворец пионеров: мы с девочками хотели пойти на балет, но взять были готовы только меня. Тогда из солидарности я решила пойти с подружками на спортивную гимнастику.
Современный вид на Аничков дворец, где располагался Ленинградский дворец пионеров им. А.А. Жданова
Судьбоносный выбор! В 18 лет вы уже попали в сборную СССР!
Сначала, в 1953-м, я стала чемпионкой СССР, самой молодой на тот момент! А потом, да, позвали в сборную — вместе с Ларисой Латыниной, кстати, будущей девятикратной олимпийской чемпионкой. Мы с ней как-то сразу сошлись характерами и всегда жили на сборах в одной комнате.
В том же году мы поехали в Париж на матчевую встречу СССР — Франция. Там выступали олимпийские чемпионки, а выиграла я. И знаю почему — делала то, чего никто не делал. Наш тренер, Александр Иванович Полежаев, предлагал сложные упражнения всем: но кто-то выполнял их на тренировках, а я — на соревнованиях. Потом был чемпионат мира в Риме, где я взяла сразу три золотые медали.
И вот в статусе трехкратной чемпионки мира вы приехали в Мельбурн, на Олимпиаду 1956 года.
Самого Мельбурна мы толком не видели — нас сразу отвезли в олимпийскую деревню. Да и в голове у нас были только выступления. К тому же у меня был тяжелый период — я сильно поправилась, на 4 кг. Это на меня очень давило — я все время проводила в парилке, ничего не ела. Думала, умру на ходу. Но все же выступила, завоевала два серебра в личном зачете и золото в командном. Очень радовалась — для нас тогда команда была прежде всего.
На Олимпиаду 1960-го в Рим вы не поехали, но выступили в Токио в 1964-м. Как это получилось?
Перед самым отъездом в Италию получила травму. Врач сборной сказала, что ничего особого не видит, но в команде решили не рисковать. Улетели без меня — форму, и ту попросили сдать. Игры в Японии были моими последними — мне было 30, одна из самых возрастных на турнире. В индивидуальных соревнованиях на бревне у меня снова было серебро, зато в команде — опять золото.
Современный вид на Melbourne Cricket Ground, где в 1956 году прошла церемония открытия XVI летних Олимпийских игр. На них Тамара Манина завоевала свое первое олимпийское золото
После вы почти сразу закончили карьеру. Почему?
Колено свернула на показательных выступлениях. Но решение об уходе из спорта было тогда уже не таким тяжелым. Я поступила в аспирантуру Института имени Лесгафта, любовь, опять же, пошла. Я познакомилась с Валерой Лутковым. Он был спортивным врачом, много лет работал с волейбольной командой страны. Я была в него очень влюблена, невозможно описать.
В 1970-х вам предложили тренировать местных гимнасток во Франции, но вы вернулись в Ленинград и 40 лет проработали на кафедре физического воспитания в Училище Мухиной. Вообще вы много раз уезжали из города, но всегда возвращались, почему?
Меня никто никогда из Петербурга не выселит. Если в крови бегают такие особые кровяные тельца, петербургские, ты их никак не выпаришь. Только когда Бог возьмет. Я питерская до последней клеточки.
Тамара Манина — шестикратная чемпионка мира.
После завершения карьеры спортсменка стала судьей международной категории.
Тамара Ивановна — профессор, сделала более сорока публикаций, включая книгу «Эта многоликая гимнастика».
Сын Тамары Маниной, Валерий Лутков, известный теннисный судья. Он обслуживал матчи Кубка Дэвиса и олимпийского турнира.
Редакция Собака.ru благодарит Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга за помощь в организации интервью
