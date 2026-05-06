Книжные магазины теряют покупателей. Петербуржцы все чаще заказывают книги на маркетплейсах

За первые три месяца 2026 года оборот книжной розницы упал на 5,8% в деньгах, говорят аналитики. На фоне падения спроса в российских книжных растут цены. Средняя стоимость книги за три месяца достигла 611 рублей — это на 18,5% больше, чем год назад, и на 4,5% выше среднего уровня по итогам всего 2025 года.

Художественная литература держится лучше других сегментов, но тоже уходит в минус: продажи снизились на 4% в деньгах и на 8,6% в экземплярах. На нее приходится 38% всех продаж, а средняя цена составила почти 660 рублей. Самой популярной книгой стал роман Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут».

Сильнее просела детская литература. Ее продажи упали на 9,4% в денежном выражении и сразу на 22,3% по количеству экземпляров. Доля сегмента — 21,6%, средняя цена — около 558 рублей. Лидером продаж среди детских и подростковых книг стал роман Влада Райбера «Летний лагерь».

Нон-фикшн также показывает спад: минус 6,3% в деньгах и минус 24,2% в штуках. Этот сегмент занимает четверть рынка (25,2%), а средняя цена здесь самая высокая — более 800 рублей. Чаще всего покупали книгу Джона Стрелеки «Кафе на краю земли».

Хуже всего ситуация у учебной литературы. Продажи учебников и пособий сократились на 16% в деньгах и на 29% в экземплярах — это самое сильное падение среди всех категорий. Доля сегмента — 15,2%, при этом средняя цена остается самой низкой — чуть больше 300 рублей.

Сейчас более половины бумажных книг покупают на маркетплейсах, а отток покупателей связан в том числе с неравными условиями конкуренции между онлайн-площадками и розничными магазинами, заявила «Деловому Петербургу» бренд-директор книжных «Буквоед» Татьяна Щербина. При этом, она подчеркивает, именно офлайн-книжные магазины остаются ключевым инструментом популяризации чтения, продвижения новых авторов и местом встречи читателя с книгой.