Две трехдневные рабочие недели выпали на 2027 год

Работать по три дня будут россияне на одной неделе в феврале и ноябре, следует из производственного календаря на следующий год, который опубликовал Минтруд. При этом на 2027-й выпала и одна шестидневная рабочая неделя: с 15 по 20 февраля.
Новогодние каникулы продлятся 11 дней, майские — шесть дней с перерывом. Четырехдневные выходные выпадут на ноябрь, а трехдневные россиянам принесут 23 февраля, 8 марта и День России.
Таким образом, страна будет отдыхать:
- с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;
- с 21 по 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
- с 12 по 14 июня;
- с 4 по 7 ноября;
- 31 декабря 2027 года.
Согласно Трудовому кодексу, если выходной совпадает с нерабочим праздничным днем, его переносят на следующий ближайший рабочий день. Однако есть исключение: выходные, которые пришлись на новогодние каникулы, могут перенести на любые другие рабочие дни в течение года.
Комментарии (0)