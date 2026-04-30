Две трехдневные рабочие недели выпали на 2027 год

Новогодние каникулы продлятся 11 дней, майские — шесть дней с перерывом. Четырехдневные выходные выпадут на ноябрь, а трехдневные россиянам принесут 23 февраля, 8 марта и День России.

Таким образом, страна будет отдыхать:

с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

с 21 по 23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;

с 12 по 14 июня;

с 4 по 7 ноября;

31 декабря 2027 года.

Согласно Трудовому кодексу, если выходной совпадает с нерабочим праздничным днем, его переносят на следующий ближайший рабочий день. Однако есть исключение: выходные, которые пришлись на новогодние каникулы, могут перенести на любые другие рабочие дни в течение года.