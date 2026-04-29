Тонну ненужной одежды на благотворительность собрали петербуржцы за один день. Вещи еще можно сдать!

Весеннюю акцию «Понедельник без лишнего» 20 апреля в Петербурге провел благотворительный магазин «Спасибо!». К ней присоединились более 30 городских проектов. За один день горожанам удалось собрать свыше 1,2 тонны одежды! Вещи отправят на помощь нуждающимся через центр выдачи, часть попадет в благотворительные магазины, а остальное — на переработку. Об этом Собака.ru рассказали в пресс-службе «Спасибо!».

Некоторые площадки решили продлить акцию на неделю или до конца месяца. Это сделали «Сельский паб» в Комарово и пространство «Где бабуля?», а также закрытые точки — стадион «Зенит» и Европейский университет. Инициативу «Понедельник без лишнего» поддержали десятки городских компаний и проектов. Среди них — Дом Книги, Музей советских игровых автоматов, «Великан парк», «Подписные издания», «Леврана», кофейни «Пенка», Ohaüs, «Институт», «Рид», а также проекты «Огурцы» и «Спэшл» от фонда «Анна Помогает», частные школы «ТОП» и «Эверест».

Благотворительный проект «Спасибо!» работает как социальное предприятие: часть вещей бесплатно получают нуждающиеся (до 10 тысяч человек в год!), а выручка от продаж в магазинах направляется в благотворительные фонды. Также магазин установил по городу более 230 контейнеров для сбора одежды. Туда можно в любой момент принести ненужные вещи, и они тоже отправятся на помощь или переработку.

