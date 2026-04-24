Презервативы в России дорожают из-за конфликта на Ближнем Востоке

Данные сервиса «Продажи.рф» показывают, что подорожание презервативов в России ускорилось за несколько недель. Если в начале месяца покупатели платили около 450 рублей, то к середине апреля чек доходил до 530 рублей.

Одной из причин стало удорожание логистики. Малайзийская компания Karex, выпускающая пятую часть всех презервативов в мире, заявила, что после закрытия Ормузского пролива, который остается важным маршрутом для поставок, ее расходы выросли на 25–30%. Продукция Karex, продается в том числе под брендом Durex, который возглавляет топ-5 марок презервативов, продаваемых в России. На его долю по итогам января-марта пришлось почти 40% от общего объема локального рынка в денежном выражении, говорят аналитики DSM Group.

Отдельный фактор — переход населения на другие способы контрацепции, а также изменение образа жизни молодежи. Исследования показывают, что доля молодых людей, не ведущих сексуальную жизнь, увеличивается. Так, по данным компании «Гедеон Рихтер» и аналитического центра НАФИ, в 2024 году 22% россиян в возрасте от 18 до 23 лет говорили о полном отсутствии сексуальной жизни.