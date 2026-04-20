Нарушения авторских прав и падение мотивации. Почему российский медиарынок просит изменить закон об использовании нейросетей?

Руководители нескольких крупных творческих ассоциаций обратились к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой пересмотреть законопроект, регулирующий ИИ, передает «Коммерсант» со ссылкой на текст письма. Представители медиаиндустрии считают, что документ в нынешнем виде может навредить авторам и компаниям, которые создают книги, музыку и фильмы.

Обращение к правительству подписали представители Российского книжного союза, Национальной федерации музыкальной индустрии, Ассоциации анимационного кино и студии «Союзмультфильм». Главная проблема, по мнению организаций, в том, что представленный 18 марта законопроект почти не учитывает, как сейчас работает рынок и защищаются авторские права. Сейчас он направлен на продвижение «отдельных представителей крупного технологического бизнеса, заинтересованных в получении неограниченного доступа к результатам интеллектуальной деятельности без согласия правообладателей и медиакомпаний для дальнейшей коммерциализации результатов машинного обучения», отмечают ассоциации в письме.

Отдельное недовольство вызывает идея приравнять контент, созданный человеком, к тому, что генерирует искусственный интеллект. В медиасообществе считают, что это несправедливо: если машина и человек получают одинаковые права, у людей может пропасть стимул создавать новые произведения.

Также в документе говорится, что нейросети могут учиться на любом контенте из интернета, если он находится в открытом доступе. Это значит, что тексты, музыка или изображения могут использоваться без разрешения авторов. В индустрии опасаются, что это приведет к массовому использованию чужих работ без оплаты.

Авторы обращения предлагают изменить подход: защищать только те произведения, которые созданы человеком. А использование чужих материалов для обучения ИИ — считать отдельным видом использования, который должен регулироваться и оплачиваться.

В «Союзмультфильме» добавили, что сами активно используют ИИ, но считают его лишь инструментом. По их мнению, главную роль в творчестве должен играть человек. Если же закон примут без изменений, это может ухудшить качество контента и обесценить труд авторов, считают в компании.

Минцифры представило проект закона, который должен установить правила работы с искусственным интеллектом в России, 18 марта. Из текста следует, что новые требования коснутся не только компаний, но и частных разработчиков, создающих ИИ-системы. В частности, им придется предупреждать пользователей о том, что нейросети нельзя применять для манипуляции людьми или использования их слабых мест.

