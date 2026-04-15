Спеть хором известные песни в «Новой Голландии» и поддержать больных раком смогут петербуржцы в эту субботу

Благотворительную музыкальную акцию 18 апреля проведут фонд Мирославы Сергеенко «Онкологика» и проект «Хор на весь двор» во дворе здания «Бутылка». Ее цель — собрать деньги 37 взрослым пациентам на проезд до Петербурга, где их ожидает лечение.

Источник: пресс-служба проекта «Хор на весь двор»
«Хор на весь двор» в поддержку «Онкологики» начнется в субботу в 16:30. Организаторы описывают событие как коллективный опыт, участники которого вместе исполнят известные песни и создадут атмосферу единства и эмоциональной поддержки. Присоединиться к хору можно бесплатно, но для этого нужно пройти регистрацию.

«Когда человек сталкивается с диагнозом, мир вокруг него резко сужается до маршрута “дом — клиника — дорога между ними”. “Хор на весь двор” — это не просто музыкальное мероприятие. Здесь буквально и символически сокращается расстояние между теми, кто нуждается в помощи, и теми, кто готов ее дать. Мы собираем голоса, чтобы у людей появилась возможность доехать до лечения» — рассказывает о миссии акции учредитель и президент Фонда «Онкологика» Мирослава Сергеенко.

Для тех, кто не сможет присоединиться к хору лично, на сайте «Онкологики» открыт благотворительный сбор, сделать пожертвованием можно до 30 апреля. «Каждый взнос приближает момент, когда человек сможет добраться до лечения и получить необходимую помощь», — говорят в фонде.

В 2019 году Мирослава Сергеенко основала фонд «Огромное сердце», который позже переименовали в «Онкологику». По словам учредителя, идея создать организацию пришла ей после того, как она сама вылечилась от агрессивной формы рака молочной железы. Команда занимается просвещением, равным консультированием, эмоциональной, правовой и финансовой поддержкой пациентов с онкологическими заболеваниями. За время своей работы «Онкологика» помогла десяткам тысяч людей. Сейчас организация имеет 14 филиалов по всей России и более 30 медицинских партнеров.

