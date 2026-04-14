Фонд «Антон тут рядом» проводит большую распродажу изделий из своих инклюзивных мастерских

Распродажа в пространстве фонда на Невском, 104 будет открыта с 12:00 до 21:00. Оба дня за музыку на площадке будут отвечать DJ s^sh^, DJ lisi, That Axe, CASSETTEHEAD и Антон Крамбл. Татуировщица Женя по традиции будет делать татуировки с иллюстрациями и цитатами художников с аутизмом.

Специально к событию художники с аутизмом создали новую коллекцию: «Ненавижу никого». Ее можно будет купить на самой ярмарке, а также онлайн в магазине фонда.

Все концерты пройдут с переводом песен на русский жестовый язык (РЖЯ). В субботу ярмарка завершится живым выступлением инклюзивного Оркестра «Антон тут рядом», где играют музыканты с аутизмом и без особенностей развития. А в воскресенье «Маркет тут рядом» закроет акустическим выступлением группа «Привет», которая в 2025 году стала хедлайнером на фестивалях Stereoleto, Motherland и «Продай душу русскому инди».

Команда фонда уже пять лет проводит «Маркет тут рядом» в пространстве на Невском. Все средства, собранные от продажи изделий мастерских, пойдут на работу проектов организации, поддержку аутичных детей и взрослых. В 2025 году было собрано 932 520 рублей на помощь семьям.