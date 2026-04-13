В Петербурге снова нет мобильного интернета

В городском центре управления парковками рассказали о возможных трудностях с оплатой через мобильный интернет, если банковская карта не привязана к приложению. В качестве альтернативы водителям советуют использовать СМС или оплачивать парковку через терминалы.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об угрозе беспилотников в регионе и предупредил о снижении скорости мобильного интернета. В 10:17 он объявил об отмене воздушной тревоги.