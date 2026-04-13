В Петербурге снова нет мобильного интернета

Горожане сообщают, что не удается открыть многие сайты, включая те, которые обычно доступны по «белым спискам» — например, сервисы «Яндекса». В последний раз доступ к сети официально ограничивали в начале прошлой недели.

Arsenii Palivoda / Shutterstock

В городском центре управления парковками рассказали о возможных трудностях с оплатой через мобильный интернет, если банковская карта не привязана к приложению. В качестве альтернативы водителям советуют использовать СМС или оплачивать парковку через терминалы.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об угрозе беспилотников в регионе и предупредил о снижении скорости мобильного интернета. В 10:17 он объявил об отмене воздушной тревоги.

