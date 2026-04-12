Традиционный «пасхальный» тюлень прибыл в «Фонд друзей балтийской нерпы»

За весну в «Фонд друзей балтийской нерпы» постило уже три белька. Первого нерпенка нашли на льдине Ладожского озера рядом с поселком Куркиеки в Карелии, когда им активно интересовалась стая чаек. Второго детеныша заметили на берегу острова Кильпола — тюлененок ползал за людьми под дождем. А в начале этой недели волонтеры приняли в центр еще одну маленькую ладожскую нерпу, которую обнаружили в поселке Снетково.

Тюленя с Шепелевского мыса зоозащитники шутливо называют «ежегодным пасхальным». Вот уже несколько лет ластоногие прибывают в центр в канун христианского праздника. Одному из таких тюленей в честь этого даже дали кличку Пасха.

«Фонд друзей балтийской нерпы» занимается спасением, восстановлением и научным изучением ластоногих, обитающих в Балтийском регионе. За годы своей работы специалисты организации помогли более чем 200 животным. Команда фонда сотрудничает с «Водоканалом» Петербурга. Центр помощи редким видам морских млекопитающих находится в поселке Репино на территории предприятия.