На сбои портала «Госуслуг» жалуются пользователи

Это второй сбой «Госуслуг» за последние 12 часов. Первый произошел в десятом часу вечера 6 апреля. С проблемами также столкнулись клиенты «Сбера», «Альфа-банка», «Газпромбанка» и «Ростелекома».

Последний заявил, что его сеть подверглась мощной DDoS-атаке, однако действия хакеров были «оперативно нейтрализованы». Провайдер ввел фильтрацию трафика, и это сказалось «на доступности части интернет-ресурсов». К 23:09 сеть передачи данных работала штатно, говорят в компании.