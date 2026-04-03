ИИ-регистратуру для обращений пациентов изобрели ученые из Петербурга

Система на основе нейросетей должна автоматизировать работу клиник, рассказали в пресс-службе «ЛЭТИ».

Регистратура на базе искусственного интеллекта получила название «МедИИум». Она может обрабатывать обращения пациентов, отвечая на запросы в течение 10 секунд. Авторы изобретения — специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» и Университета ИТМО.

Сейчас бота тестируют в стоматологии Рязани, в скором времени его запустят в Оренбурге и Петербурге. Технология призвана снизить нагрузку на сотрудников традиционных фронт-офисов, предотвратить их выгорание, а также текучку кадров.

Система устроена по принципу «конструктора»: она состоит из отдельных модулей (микросервисов), которые работают вместе. Благодаря этому одна платформа может одновременно обслуживать десятки клиник, при этом данные каждой из них остаются защищёнными и не смешиваются.

Чтобы система могла «понимать» разные медицинские программы, используется специальный слой адаптеров — он переводит их данные в единый формат. Это помогает быстрее подключать новые клиники без долгой настройки.

Важно, что сам бот выполняет только административные задачи — например, записывает пациентов или отвечает на вопросы. В диагностике и лечении он не участвует, поэтому клиникам не нужно оформлять дополнительные медицинские лицензии для его использования.

