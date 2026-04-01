«Смешных сумм не бывает». Фонд AdVita отмечает день рождения и просит о поддержке

Сегодня петербургскому благотворительному фонду AdVita, помогающему людям с онкологией, исполняется 24 года. К дате, совпавшей с Днем смеха, команда запустила первоапрельскую акцию, чтобы разрушить стереотип о необходимости крупных пожертвований.

Поучаствовать в акции «Смешных сумм не бывает» можно в игровой форме. Для этого нужно зайти на специальный первоапрельский лендинг фонда и выбрать любое двузначное пожертвование с помощью генератора случайных чисел. При этом фонд не ограничивает благотворителей, которые хотят оставить трех- или четырехзначную сумму. В лендинге есть возможность к выбранной двузначной сумме добавить единицу в начале или ноль в конце.

Именно на большом количестве маленьких регулярных пожертвований строится работа НКО, говорят в фонде. «Мы знаем одну важную вещь: сумма пожертвования должна быть комфортна для бюджета человека. Тогда он будет участвовать в благотворительных проектах еще и еще», — объясняет финансовый директор фонда AdVita Алина Вилкова.

Впервые акцию «Смешных сумм не бывает» фонд запустил в прошлом году, и она настолько понравилась людям, что ее решили продлить на несколько месяцев. С апреля по август 2025 года организация собрала 500 тысяч рублей. На эти деньги команда AdVita оплатила аренды квартир для иногородних подопечных и купила дорогостоящие лекарства — иммуноглобулины, которые необходимы онкологическим пациентам после трансплантации костного мозга.

