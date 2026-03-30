Звание почетного гражданина Петербурга в этом году не будут присваивать

Следующее награждение состоится только после очередных выборов в Заксобрание.

Действующий созыв Заксобрания исчерпал лимит на присвоение звания: городской парламент может назначать не более 10 почетных граждан за один пятилетний срок. Это следует из документа, который опубликован на сайте законодательного органа.

В прошлом году звание получили руководитель «Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов» Василий Волобуев, председатель организации «Жители блокадного Ленинграда» Тихомирова Елена и ветеран Великой Отечественной войны Меркин Зиновий. Новый, восьмой, созыв Заксобрания изберут 20 сентября 2026 года в ходе единого дня голосования. После этого у депутатов вновь появится право назначать почетных граждан.

На пленарном заседании, которое пройдет 1 апреля, депутаты решат, будет ли в 2026 году присваиваться звание «Почетный благотворитель Петербурга». В случае положительного решения 8 апреля законодатели рассмотрят сами кандидатуры. Среди них — руководитель «Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга» Максим Жуков и председатель компании «Киевская площадь» Год Нисанов.

