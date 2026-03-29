В СПЧ допустили возобновление работы Telegram в России

В организации считают, что мессенджер может выполнить требования законодательства и вернуться к полноценной работе.

В Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека заявили о высокой вероятности восстановления работы Telegram в России. Об этом сообщил председатель комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов, пишет ТАСС.

По его словам, команда мессенджера может договориться с российской стороной и выполнить необходимые условия, в том числе связанные с удалением запрещенного контента.

«Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей стран», — сказал Александр Ионов.

Он также отметил, что требования к платформе обсуждаются внутри компании и назвал их обоснованными.

Ранее Роскомнадзор ограничивал отдельные функции мессенджера, включая звонки, а также замедлял его работу, объясняя это нарушением российского законодательства.

