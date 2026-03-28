Фонд «Антон тут рядом» вместе с бьюти-ритейлером hollyshop запустил в Петербурге кампанию ко Дню распространения информации об аутизме

В 2026 году инициатива впервые масштабируется в Петербурге — городе, где был основан фонд. Центральная идея кампании сформулирована как «Быть рядом — это действие»: речь идет о том, что поддержка людей с аутизмом может проявляться в простых ежедневных ситуациях — общении, заботе и привычных выборах.

Одним из ключевых элементов проекта стал фотопроект «Как живет человек с РАС. Детали повседневности». В нем приняли участие студенты фонда: через сцены из обычной жизни — завтрак, творчество, игра, уход за собой — показано, как люди с аутизмом взаимодействуют с окружающей средой.

Также в рамках кампании выходит серия коротких видео «Инструкция к другу». В них дети с РАС рассказывают о себе: что им нравится, что может их напугать или порадовать и как они выстраивают общение. Этот формат направлен на то, чтобы упростить понимание особенностей восприятия нейроотличных людей.

Проект включает и офлайн-часть в Петербурге. Для студентов фонда организуют экскурсию в бьюти-пространство Hollyshop, где расскажут о базовом уходе и сенсорном восприятии. Контент кампании будет публиковаться в течение апреля в социальных сетях фонда и бьюти-ритейлера. Также в магазинах появятся товары со специальной маркировкой, часть средств от их продажи направят на поддержку программ фонда.