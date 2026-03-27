Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Поделиться:

Власти сильно ограничат торговлю криптовалютой в России

Новый законопроект уже одобрили в Правительстве. Скоро его рассмотрит Госдума. Если закон примут, правила игры на крипторынке для россиян заметно изменятся, многие привычные способы работы с цифровыми активами окажутся под запретом.

alfernec / Shutterstock

В России готовят к внесению в Госдуму масштабный законопроект о регулировании криптовалют. О его содержании рассказал Forbes со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева. Документ уже получил одобрение правительственной комиссии, в парламенте его собираются принять в весеннюю сессию.

Главное нововведение — все операции с криптовалютами смогут проходить только через лицензированных посредников в России. Речь идет о брокерах, биржах, обменниках и других участниках рынка с официальным статусом.

При этом банкам запретят переводить деньги на иностранные и нелегальные криптоплощадки напрямую. Операции будут возможны только через российских посредников с лицензией. Пользователей разделят на две категории: квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Для последних введут лимит — не более 300 тысяч рублей в год на операции с криптовалютой. Также планируется создать список разрешенных активов.

За нарушение новых правил предусмотрят штрафы: для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для компаний — до миллиона. Обсуждается и ответственность для обычных граждан — штрафы до 200 тысяч рублей за расчеты криптовалютой внутри страны с возможной конфискацией.

Дополнительный контекст задает уже принятый закон, который признал криптовалюту имуществом в рамках уголовного права. Это означает, что она может фигурировать, например, в делах о взятках или отмывании денег.

Документ также может вытеснить с российского рынка зарубежные криптобиржи, а пользователей, продолжающих работать через них, — поставить под риск штрафов. Эксперты отмечают, что сильнее всего изменения ударят по популярным среди россиян P2P-сделкам. Торговля криптовалютой как способ заработка или инвестиций в таких условиях станет заметно сложнее, а для части пользователей — практически недоступной.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: