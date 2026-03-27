Власти сильно ограничат торговлю криптовалютой в России

В России готовят к внесению в Госдуму масштабный законопроект о регулировании криптовалют. О его содержании рассказал Forbes со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева. Документ уже получил одобрение правительственной комиссии, в парламенте его собираются принять в весеннюю сессию.

Главное нововведение — все операции с криптовалютами смогут проходить только через лицензированных посредников в России. Речь идет о брокерах, биржах, обменниках и других участниках рынка с официальным статусом.

При этом банкам запретят переводить деньги на иностранные и нелегальные криптоплощадки напрямую. Операции будут возможны только через российских посредников с лицензией. Пользователей разделят на две категории: квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Для последних введут лимит — не более 300 тысяч рублей в год на операции с криптовалютой. Также планируется создать список разрешенных активов.

За нарушение новых правил предусмотрят штрафы: для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для компаний — до миллиона. Обсуждается и ответственность для обычных граждан — штрафы до 200 тысяч рублей за расчеты криптовалютой внутри страны с возможной конфискацией.

Дополнительный контекст задает уже принятый закон, который признал криптовалюту имуществом в рамках уголовного права. Это означает, что она может фигурировать, например, в делах о взятках или отмывании денег.

Документ также может вытеснить с российского рынка зарубежные криптобиржи, а пользователей, продолжающих работать через них, — поставить под риск штрафов. Эксперты отмечают, что сильнее всего изменения ударят по популярным среди россиян P2P-сделкам. Торговля криптовалютой как способ заработка или инвестиций в таких условиях станет заметно сложнее, а для части пользователей — практически недоступной.