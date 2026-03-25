Отключение домашнего интернета, задержки рейсов и выбитые стекла. Ленобласть и Петербург вновь атаковали беспилотники

На неработающий проводной интернет сегодня пожаловались пользователи «Ростелекома». Среди регионов, из которых поступило больше всего жалоб к восьми утра 25 марта, — Петербург и Ленобласть, следует из данных мониторинга DownDetector. Пик обращений из-за проблем с мобильной сетью в регионе пришелся на девять вечера 24 марта, к девяти утра DownDetector снова зафиксировал резкий рост жалоб. Однако их уже было в два раза меньше, чем вечером.

К 10 утра в Пулкове на запасные аэродромы ушло 27 бортов, более чем на два часа задержали 54 рейса и 21 отменили, написали в пресс-службе аэропорта. Об ограничениях на вылет в Пулкове сообщили в восемь вечера 24 марта, спустя час их сняли, однако во втором часу ночи 25 марта ввели вновь. Пассажирам, которые не смогли улететь вовремя предоставляли воду, питание, а также — дополнительные места для ожидания — складные стулья и коврики.

О проблемах с оплатой стоянок утром 25 марта сообщили в Городском центре управления парковками. Сложности возникали при оплате банковскими картами, не привязанными к парковочному счету, в том числе СБП. При этом оплатить парковки можно с помощью приложения предприятия, СМС и паркоматы. Ранее приложение «Парковки Петербурга» внесли в «белые списки».

В результате атаки в Кронштадте выбило стекла нескольких жилых домов и машин. В Усть-Луге в зоне порта случился пожар, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что возгорание локализуют. Также в Выборге загорелась крыша дореволюционного дома, огонь потушили.

Опасность беспилотников в восемь вечера 24 марта объявил Александр Дрозденко. В 21:53 глава региона сообщил об отбое воздушной опасности, однако уже полпервого ночи 25 марта написал о новой атаке. За время тревоги в небе над регионом сбили 56 дронов. В 9:46 25 марта губернатор Ленобласти объявил отбой воздушной опасности.

23 марта Петербург и Ленобласть также пережили атаку беспилотников — она стала самой масштабной за все время.