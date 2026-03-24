Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Поделиться:

Госдума запретила испытательный срок для матерей с маленькими детьми

В России планируют расширить трудовые гарантии для женщин с детьми: работодателям хотят запретить устанавливать испытательный срок для матерей детей до трех лет. Соответствующие поправки к Трудовому кодексу приняла Государственная Дума в третьем, окончательном чтении.

Gorgev / Shutterstock

Теперь документ должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Если закон вступит в силу, новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Сейчас испытательный срок запрещен для матерей детей до полутора лет, а также для беременных, несовершеннолетних и выпускников, впервые устраивающихся по специальности. Новые поправки расширяют эту норму.

Испытательный срок позволяет работодателю оценить сотрудника, а сотруднику — условия работы. Однако в этот период уволить человека проще: достаточно предупредить его за три дня с указанием причины. По мнению авторов инициативы, такая практика создает дополнительное давление на женщин после декрета и мешает им спокойно возвращаться к работе. Новые меры должны упростить адаптацию и поддержать семьи с маленькими детьми, считают законодатели.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: