Госдума запретила испытательный срок для матерей с маленькими детьми

Теперь документ должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Если закон вступит в силу, новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Сейчас испытательный срок запрещен для матерей детей до полутора лет, а также для беременных, несовершеннолетних и выпускников, впервые устраивающихся по специальности. Новые поправки расширяют эту норму.

Испытательный срок позволяет работодателю оценить сотрудника, а сотруднику — условия работы. Однако в этот период уволить человека проще: достаточно предупредить его за три дня с указанием причины. По мнению авторов инициативы, такая практика создает дополнительное давление на женщин после декрета и мешает им спокойно возвращаться к работе. Новые меры должны упростить адаптацию и поддержать семьи с маленькими детьми, считают законодатели.