В воскресенье и понедельник Петербург и Ленинградская область подверглись самому масштабному налету БПЛА за историю регионов. Как сообщают медиа, в небе над регионами появилось порядка 70 беспилотников. В итоге десятки авиарейсов отменены или задержаны, горожане столкнулись с отключением мобильного интернета, а в порту Приморска (под Выборгом) пришлось тушить пожар. Рассказываем о главном к этому часу.
«Более 70 воздушных целей»
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — такое сообщение появилось в канале губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в воскресенье, в 16:11.
В целом, такие объявления уже стали привычными. Тем более, что через час, в 17.12, губернатор сообщил об уничтожении двух беспилотников. Однако оказалось, что в этот раз это было лишь начало.
Уже в 17:53 появилась еще одно сообщение, потом еще одно. Информация о сбитых БПЛА приходила всю ночь, всего 10 раз после 17:12. По итогу, утром в понедельник Александр Дрозденко уведомил жителей о том, «что в ходе отражения атаки над регионом уничтожено более 70 воздушных целей». СМИ называют это «самой мощной атакой» на регион в истории.
Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области (цитата по официальному тг-каналу):
«В районах Ленобласти сегодня работают поисковые группы спасателей для обнаружения обломков беспилотников. Напоминаю, приближаться к ним опасно для жизни. Сообщения о найденных элементах сбитого БПЛА принимают по телефону 112».
«Это называется каскадные задержки»
В 16.49, то есть через полчаса после сообщения о начале атаки, стало известно об ограничениях в Пулково. Они длились недолго, уже в 18:40 стало известно о об их отмене. Однако уже около 20 часов вечера воздушные ворота Петербурга вновь перестали работать в штатном режиме.
Уже ночью стало известно, что из-за ограничений в Петербурге, пришлось корректировать расписание в аэропорту Калининграда. В итоге все ограничения были сняты только около 11 утра. Однако последствия сотрудники аэропорта продолжают преодолевать до сих пор.
«Аэропорт работал в условиях ограничений воздушного пространства практически 18 часов. И это, безусловно, сказывается на расписании», — пояснили в пресс-службе Пулково. На 14 часов по Московскому времени задержанными оставались 77 рейсов при 69 обслуженных с момента возобновления работы. К 15 часам было обслужено уже 100 рейсов, однако 66 оставались задержанными.
«Это называется каскадные задержки, — добавили в пресс-службе. — Самолет вовремя не улетел в условный Нижний. Соответственно оттуда он тоже не сможет прилететь вовремя. Мы постоянно сокращаем количество задержек, которые у нас накопились с вечернего времени. но из-за того, что самолеты выбились из расписания у нас появляются новые задержки. Мы работаем, чтобы сократить их количество. Максимально усиленно количество людей и техники, чтобы самолеты быстрее возвращались в расписание».
«Санкт Петербург вернулся в 1970 год»
Еще один верный спутник сообщений о воздушной опасности — отключения мобильного интернета. Жалобы на плохую работу сети появились еще днем в воскресенье и продолжились на протяжении всего дня. За сутки число жалоб из Петербурга превысило 10 тысяч.
Как сообщали сотрудники библиотек в социальных сетях, люди массово стали приходить в учреждения не за книгами, а за доступом к вайфаю.
Телеграм-канал о технологиях «Эксплойт» сообщил о том, что из-за проблем с мобильным интернетом в общественном транспорте Петербурга появилась неисправность: валидаторы стали отображать некорректное число, что сделало невозможным оплату. «Санкт Петербург вернулся в 1970 год — из-за проблем с мобильным интернетом, у валидаторов в транспорте сбросилась дата на 1 января 1970. Чтобы воспользоваться проездным на март, придётся подождать всего 56 лет», — говорилось в сообщении.
«В данном случае фотография была снята в трамвае, поэтому мы думаем, что был сбой работы сети в данном конкретном транспортном средстве. Это повлекло за собой отключение терминалов при выключенной связи», — прокомментировал сообщения Михаил Казаков, генеральный директор ООО «Сервисный центр Транстелематика» (компания производит валидаторы). В Пресс-службе комитета по транспорту Собака.ru сообщили, что после выявления неисправности трамвай был отправлен в парк.
Согласно официальным сообщениям, жертв в ходе налета нет, однако в Приморске (Выборгский район Ленинградской области) пришлось тушить портовую инфраструктуру. «В порту Приморска продолжается тушение емкостей с нефтепродуктами. В тушении задействованы более 50 единиц техники, отряды МЧС и Леноблпожспаса», — писал Александр Дрозденко в 11 утра.
Текст: Константин Крылов, при участии Максима Бабенко
