«Это называется каскадные задержки»

В 16.49, то есть через полчаса после сообщения о начале атаки, стало известно об ограничениях в Пулково. Они длились недолго, уже в 18:40 стало известно о об их отмене. Однако уже около 20 часов вечера воздушные ворота Петербурга вновь перестали работать в штатном режиме.

Уже ночью стало известно, что из-за ограничений в Петербурге, пришлось корректировать расписание в аэропорту Калининграда. В итоге все ограничения были сняты только около 11 утра. Однако последствия сотрудники аэропорта продолжают преодолевать до сих пор.

«Аэропорт работал в условиях ограничений воздушного пространства практически 18 часов. И это, безусловно, сказывается на расписании», — пояснили в пресс-службе Пулково. На 14 часов по Московскому времени задержанными оставались 77 рейсов при 69 обслуженных с момента возобновления работы. К 15 часам было обслужено уже 100 рейсов, однако 66 оставались задержанными.

«Это называется каскадные задержки, — добавили в пресс-службе. — Самолет вовремя не улетел в условный Нижний. Соответственно оттуда он тоже не сможет прилететь вовремя. Мы постоянно сокращаем количество задержек, которые у нас накопились с вечернего времени. но из-за того, что самолеты выбились из расписания у нас появляются новые задержки. Мы работаем, чтобы сократить их количество. Максимально усиленно количество людей и техники, чтобы самолеты быстрее возвращались в расписание».