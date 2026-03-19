Петербургский фонд «Не напрасно» открыл сбор на обучение онкологов

Обучение в «Высшей школе онкологии» студенты проходят бесплатно. Сейчас его покрывает президентский грант, но летом он закончится. Деньги необходимы, чтобы в новом учебном году открыть еще один набор и оплатить курсы для 20 специалистов. Ежегодно они будут помогать примерно 9 000 пациентам!

За 10 лет проект подготовил 139 специалистов, еще около 50 проходят обучение сейчас. Сегодня каждый сотый онколог в России — выпускник «Высшей школы онкологии», рассказывают в фонде.

По данным Минздрава на сентябрь 2025 года, в России у врачей наблюдается более 4,4 млн пациентов, которые столкнулись с онкологией. При этом профильных специалистов в стране насчитывается всего около 11 тысяч.

По словам онколога-химиотерапевта и представителя фонда Владислава Евсеева, нагрузка на врачей-онкологов остается высокой. Особенно это касается регионов, где меньше возможностей для обучения и не хватает узких специалистов. Он отмечает, что инвестиции в образование врачей позволяют помочь большему числу людей, чем точечные закупки препаратов.



