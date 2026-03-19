Траты на покупку одежды из-за рубежа выросли в 2,5 раза

По итогам прошлого года россияне потратили на покупку одежды и обуви из-за границы 67,6 млрд рублей, что на 137% выше статистики за 2024 год, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет‑торговли (АКИТ). Однако в 2024-м годовой рост был немного выше — 179% до 28,5 млрд руб, говорят в организации.

О том, что в стране стали чаще покупать одежду из заграницы, говорят и маркетплейсы. Тренд объясняют тем, что площадки интернет-торговли подстраиваются под санкционные ограничения и налаживают доставку зарубежных товаров. Например, такая опция уже есть у Wildberries, AliExpress Russia и СDEK.Shopping. Представители последнего оценили рост трат своих пользователей на иностранные аксессуары, одежду и обувь на 25%.

Дополнительным драйвером стал доступ к товарам, которых сейчас нет на российском рынке, а также более удобная и быстрая доставка из-за рубежа. При этом, несмотря на рост оборота, средний чек в ряде сервисов снизился: пользователи стали внимательнее относиться к расходам и реже делают спонтанные покупки.

Сильнее всего прибавляет сегмент премиум-товаров. Уход многих зарубежных брендов не снизил интерес к ним, поэтому покупатели все чаще заказывают такие вещи из-за границы, иногда поделив дорогие покупки на несколько более мелких. В топе — кроссовки и кеды (12,8%), затем сумки (10,5%), верхняя одежда (8,7%) и базовые позиции. Среди брендов лидирует Gucci, также стабильно востребованы Calvin Klein, Balenciaga и Stone Island.

В целом эксперты ожидают дальнейший рост трансграничной онлайн-торговли, однако темпы будут зависеть от уровня доходов покупателей и того, насколько доступной останется международная логистика.

На фоне сообщений об увеличении трат на зарубежные товары российский фэшн-ретейл сталкивается с рядом финансовых проблем. В марте стало известно о крупных претензиях ФНС к ряду игроков, включая Zenden и Ralf Ringer, а также о банкротстве сети Modis.

Несмотря на трудности отдельных компаний, эксперты не говорят о системном кризисе. По их оценке, речь идет скорее об управленческих ошибках и «самоочищении» рынка. В целом сегмент остается крупным: по итогам 2025 года объем рынка одежды, обуви и аксессуаров в России оценивается в 4,4–4,8 трлн рублей, а спрос после ухода международных брендов перераспределился между оставшимися игроками.