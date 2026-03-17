Отличать самозанятых от работающих неофициально научатся в трудовой инспекции

Ведомство готовит новый закон, по которому недобросовестные работодатели не смогут получать госконтракты.

fish studio / Shutterstock

Федеральная служба занятости намерена внести изменения в Трудовой кодекс. В ведомстве надеются, что новый закон позволит отстоять права россиян, которые работают неофициально или по ГПХ. Об этом сообщил замглавы Северо-Западного подразделения инспекции труда Денис Смирнов на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Смирнова, сейчас работа инспекторов направлена на профилактику. Надзорный орган отслеживает компании, которые могут привлекать самозанятых для трудовых отношений, по конкретным признакам. У ведомства возникнут подозрения, если:

  • компания одновременно сотрудничает более чем с 35 самозанятыми;
  • их доход составляет более 35 тысяч рублей;
  • 90% доходов работающий по ГПХ получает от конкретного предприятия.

При этом к признаками трудовых отношений в инспекции относят: регулярность выплат и работу самозанятого по установленному режиму и графику.

Как пояснил Смирнов, при проверках внимание уделяется тому, насколько самозанятый фактически включен в операционную и коммерческую деятельность компании. По его словам, именно эти критерии планируется закрепить в будущих поправках к Трудовому кодексу.

За ненадлежащее оформление сотрудников компания попадает в реестр недобросовестных работодателей. Сейчас этот список лишь информирует участников рынка труда, но в будущем внесенные в него предприятия не смогут получать госзаказы.

