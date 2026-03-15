В Роскачестве рассказали, как «токсичность» сотрудника может привести к увольнению

Работодатель может уволить сотрудника, если его поведение разрушает рабочую атмосферу и мешает работе команды. Об этом директор департамента организационного развития Роскачество Евгения Ганькина рассказала «Лента.ру».

По ее словам, в российском трудовом законодательстве нет отдельного основания для увольнения за «токсичность». Однако на практике подобное поведение часто проявляется через конкретные действия, которые могут считаться дисциплинарными нарушениями.

Речь может идти об оскорблениях коллег, систематическом игнорировании распоряжений руководителя, нарушении правил внутреннего трудового распорядка, публичном подрыве авторитета руководства или создании конфликтов внутри команды.

В таких случаях работодателю необходимо документально зафиксировать нарушения — например, с помощью служебных записок, актов или жалоб сотрудников. После этого компания может применить дисциплинарное взыскание.

Если подобные нарушения повторяются, у работодателя появляется законное основание для увольнения сотрудника за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.