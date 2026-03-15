Петербуржцы стали почти в четыре раза чаще искать Wi-Fi на картах

Жители Петербурга стали значительно чаще искать на картах точки с общественным Wi-Fi. По данным 2ГИС, в первые месяцы 2026 года количество таких запросов выросло почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Афиша Daily».

С 1 января по 10 марта число поисков Wi-Fi-точек в городе увеличилось на 392% относительно начала 2025 года. Аналогичная тенденция наблюдается и в Москве, однако рост там немного ниже.

В целом интерес к общественному интернету начал активно расти еще в прошлом году. По итогам 2025-го пользователи из Петербурга искали Wi-Fi на картах почти на 290% чаще, чем в 2024-м.

Рост запросов происходит на фоне периодических проблем с мобильной связью, на которые в последнее время жалуются жители Москвы и Петербурга. Ограничения могут вводиться в целях безопасности.

