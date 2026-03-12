Компенсации смогут получить застрявшие на Ближнем Востоке туристы

Глава российского Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому туроператорам будут направлять средства из фондов персональной ответственности (ФПО). Деньги пойдут на компенсации туристам, которые не смогли попасть на авиарейсы после закрытия воздушного пространства на Ближнем востоке.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что за сорванные поездки туристы смогут получить деньги в полном объеме. Речь идет о перелетах в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль, которые должны были начаться с 28 февраля по 31 марта 2026 года. Деньги на компенсации клиентам туроператор сможет получить, если до 15 апреля направит в ассоциацию «Турпомощь» специальный документ.

Также власти сдвинули срок ежегодного взноса в фонд персональной ответственности за первый квартал 2026 года с 15 апреля на 15 июня. Таким образом компаниям дают возможность направить необходимые средства на решение текущих задач. По оценкам Минэкономразвития, потери туристического бизнеса из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке могут достигать 7 млрд рублей.